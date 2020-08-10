ليلى إسكندر تنفي طلاقها من يعقوب الفرحان: انفصلنا بس

علاقات و مجتمع

نفت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر خبر انفصالها عن زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان وذلك عقب أسبوع على تداول الأخبار التي تفيد بانفصال الثنائي.

وخرجت ليلى ترد عبر خاصية "الاستوري" في حسابها الرسمي على "سناب" على ما أثير حول حقيقة انفصالها، مؤكدة أنها أعلنت انفصالها فحسب وليس طلاقها وانتقدت من يتهمونها بالكذب فيما يتعلق بطلاقها.

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وكانت قد أثارت أمس، إسكندر، شكوك متابعيها على إنستجرام، حول عودتها لزوجها يعقوب الفرحان، وذلك بعد أن كتبت في خاصية "الاستوري": "ما شاء الله تبارك الله.. الحمد لله وصل بويوسف بالسلامة، نورت بيتك، دائمًا الحب ينتصر"، وهو ما اعتبره البعض تلميحًا إلى عودتها لزوجها مجددًا.

يذكر أن الفنانة اللبنانية، قد أعلنت نهاية الشهر الماضي، انفصالها عن زوجها يعقوب الفرحان، بعد مرور قرابة 6 سنوات على زواجهما، حيث كتبت في منشور عبر "سناب شات": "أعلن انفصالي رسميا عن يعقوب الفرحان".

وكان ليلي، ويعقوب، قد أعلنا زواجهما عام 2015، وأنجبا عام 2018، مولودهما الأول يوسف.