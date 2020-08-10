دعاء فاروق تنتقد قرار مدرسة منع الأمهات من استلام استمارة الثانوية لأولادهم

علاقات و مجتمع

انتقدت الإعلامية دعاء فاروق، قرار إحدى المدارس وذلك بعد إعلانها عدم تسليم استمارة الثانوية العامة لأمهات أولياء الأمور وأنه ليس من حق أحد سحبها إلا الطالب ووالده فقط.

ونشرت فاروق صورة لقرار المدرسة عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام" معلقة عليه: "طيب أديني بحط القرار على الصفحة وعلى الملأ أسجل اعتراضي بشدة على هذه المهانة والإهانة.. الناس اتشنجت عشان أنا جبت سيرة مدرستهم وقالولي ده قرار من وزارة التربية والتعليم.. طيب القرار أيا كان طالع منين.. ده قرار مهين انتو بتهينوا الأمهات وبتجرحوهم كده".

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وأضافت: "مبدئيا الولد أو البنت في الثانوية العامة كبار كفاية إنهم يجيبوا شهادتهم بنفسهم.. طيب لو حصل أي ظرف للولد أو البنت والأب كان مسافر أو متوفى أو الطالب مالوش غير أمه يعملوا إيه بقى وإيه لازمة هذه القرارات المهينة للأمهات الشقيانين التعبانين والمتمرمطين عشان عيالهم يا وزارة التربية والتعليم؟، أو يا مدرسة س أو ص هي الأم هتاخد الشهادة تحطها في القايمة مثلا؟، هترفع بيها قضية على الأب لمؤاخذة؟، هتقايض بيها حد؟".

وجاء قرار المدرسة متضمنًا :"تنويه أولياء أمور الصف الثالث الثانوي السلام عليكم نحيط سيادتكم علمًا أن تسليم استمارة الثانوية العامة سيقتصر على أو الأب ولا يجوز تسليمه للأم".