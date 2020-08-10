صور.. ناهد النحاس تظهر موهبتها في الطبل والغناء على الأطباق البلاستيك

علاقات و مجتمع

داخل أحد أركان منزلها، أو وسط دائرة تجمعات أصدقائها، تمسك ناهد بـ "طبق" بلاستيك وتبدأ بالدق عليه بأطراف أصابعها، تعزف إحدى الأغاني الشهيرة، وتقوم بالغناء بصوتها العذب، والهادئ.

سرعان ما بدأ أسم ناهد يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنتشر مقاطع فيديوهاتها مشيدين بها، وبصوتها، وعزفها وطبلها بأقل الإمكانيات، حتى باتت تُعرف بـ "أم طبق".

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ناهد النحاس، صاحبة الـ 33 عاما، التي درست وتعمل بمجال بعيد تمامًا عن العزف والفن، إلا أن ظل حلم الغناء يراودها، مؤكدة: "أنا أصلًا درست إدارة أعمال، وبشتغل hr في واحدة من الشركات العقارية، وبعيدة تمام البعد عن دراسة أي حاجة ليها علاقة بمجال الفن".

وتتابع "النحاس" خلال حديثها لـ "هُن": "الموضوع بدأ صدفة من سنة، كنت بغني عادي وسط صحابي، وحد اداني طبق بلاستيك اطبل عليه، وصورناه، وشيرناه ومتوقعتش إنه ينتشر كدة".

مستطردة: "لما انتشر عملت صفحة، وبدأن امشي على نفس النهج وأصور فيديوهات وأنشرها، وبدأت اتعرف فعلًا ويجيلي شغل وحفلات وأفراح لكن أنا برفضها".

وبررت "ناهد" رفضها لسعيها الغناء بشكل احترافي، وليس مجرد إحياء حفل.