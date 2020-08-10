مطبخ

كتب: هن - 03:06 ص | الإثنين 10 أغسطس 2020

تعتبر الكفتة المشوية، من أكثر الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، وبخاصة الأطفال، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل الكفتة المشوية، على طريقة الشيف زينب مصطفى: مقادير كفتة مشوية كيلو لحمة مفرومة بصلة مبشورة 2 ملعقة كبيرة ثوم مبشور كمون ناعم كزبرة جافة ناعمة زنجبيل بودرة 2 ملعقة عسل Advertisements ملح وفلفل أسود ملعقة كبيرة مستردة كوب بقدونس مفروم الدهن 2 كوب صوص باربكيو التقديم خبز صاج هريسة شطة حلقات بصل جزر شرائح سلطة حمص طريقة تحضير كفتة مشوية - تخلط اللحمة المفرومة ببقدونس وبصل وثوم وعسل وتتبل بزنجبيل وكزبرة جافة وكمون ومستردة وملح وفلفل. - تترك الكفتة حتى تتشمع وتشكل أصباع. - ثم تشوى في جريل مدهون زيت وتدهن الكفتة بصوص باربكيو. - يدهن خبز الصاج بهريسة شطة وبقدونس وسلطة حمص وتوضع الكفتة على الوجة مع حلقات البصل وجزر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل الكفتة المشوية في 4 خطوات زي المطاعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.