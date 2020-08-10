"سنية أم شيعية؟".. أمل حجازي تحسم الجدل حول طائفتها الدينية (صور)

علاقات و مجتمع

ردت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، على التساؤل الخاص بطائفتها الدينية، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر".

وغردت "حجازي": "يسألونني أنتِ سنية أم شيعية.. أقول أنا من طائفة رسولنا الكريم.. إن كان سنياً فأنا سنية، وإذا كان شيعياً فأنا شيعية، الإجابة لكم".

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وأضافت: "الحمد لله على نعمة العقل وعلى نعمة القرآن الكريم.. الذي يرشدنا للحق.. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الطائفية بدعة سياسية".

وتأتي تلك التغريدة، عقب ساعات من مهاجمتها الطائفية التي تعاني منها لبنان، قائلة: "بتعرفوا ليش لبنان وصل لهون، لإن أنتووعم تنتخبوا، بتحطو الليستا حتى بلا ما تقروا الأسماء يلي فيها".

وتابعت: "يمكن يكون مكتوب اسم إبليس بالورقة، آخر همكم المهم ليستت الزعيم فلان هيدا بيحمي وجود طائفتنا، الأسماء الساقطة يلي سقطوها بالصندوق سقطّت لبنان ويا خوفي ما تكونو تعلمتوا".