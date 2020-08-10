حذفت من قائمة المليارديرات وأسست لابنتها مدينة ألعاب.. من هي كايلي جينر؟

علاقات و مجتمع

بدأت حياتها كعارضة أزياء مع خط سيرز "Crush Your Style"، وقامت بالتقاط الصور مع مجلة OK، هى أخت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، أثارت الجدل كونها نالت لقب أغنى وأصغر مليارديرة في الولايات المتحدة الأمريكية، هى النجمة كايلي جينر.

ويتزامن اليوم 10 أغسطس، يوم ميلاد كايلي جينر، ويُقدم هُن لقطات من حياتها، خلال السطور التالية.

كايلي جينر، من مواليد 10 أغسطس1997، وتبلغ من العمر 23 عامًا.

-مؤسسة ومالكة شركة "كيلي" لمستحضرات التجميل.

- في عام 2015 أطلقت خط مستحضرات التجميل الخاص بها الذي يطلق عليه "Kylie Lip Kits"، والذي أعيدت تسميته إلى "Kylie Cosmetics" في العام التالي.

- أصدرت تطبيقًا للجوال وصل إلى رقم واحد على متجر التطبيقات.

- وفي عامي 2014 و2015، أدرجت مجلة "تايم" أخوات جينر على قائمة أكثر المراهقين تأثيرا في العالم، لتأثيرهم الكبير بين الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي.

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- اعتبرتها صحيفة "نيويورك بوستط، من أكثر المشاهير تأثيرا في صناعة الأزياء.

- في 2 فبراير من العام الحالي، قررت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، الاحتفال بيوم ميلاد ابنتها "ستورمي"، الثامن، على طريقتها الخاصة، والتي أنجبتها من حبيبها مغني الراب الأمريكي، ترفيس سكووت، بفكرة غير مسبوقة، إذ قررت تأسيس مدينة ألعاب كاملة لها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وصممت كايلي، بوابة الملاهي على شكل وجه ابنتها ستورمي، والتي وجهت لها رسالة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلةً: "يوم 2 فبراير، الساعة 4:43 دقيقة، من هذه اللحظة تغيرت حياتي".

- في 30 مايو، جُردت كايلي جينر من لقب "المليارديرة الصغيرة"، بسبب كذبها حول دخل شركتها.

ووفقا لوكالة سبوتنك، اتهمت صحيفة "فوربس" بـ"الكذب حول دخل شركتها وتزوير الإقرارات الضريبية" من أجل الحفاظ على مركزها في قائمة الأغنياء.

- وفي نوفمبرالماضي، باعت جينر 51% من علامتها التجارية الخاصة بمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة مقابل 600 مليون دولار، لتحصل على ما يقرب من 340 مليون دولار بعد دفع الضرائب.

- وفي يوليو من العام الحالي، تصدرت كايلي وهي أخت غير شقيقة لنجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، عناوين الصحف قبل نحو أسبوع، عندما قالت مجلة "فوربس" في تقرير لها إنه بعد مراجعتها بيانات صفقة كوتي لم تعد تعتقد أن جينر مليارديرة كما أعلنت قبل نحو عام.

وردت جينر قائلة إن تقدير مجلة فوربس الأصلي استند إلى "عدد من البيانات غير الدقيقة والافتراضات غير المثبتة".