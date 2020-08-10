مصمم أزياء يثير الجدل بملابس غريبة "حلق وعقد وحذاء في وجه الجمهور"

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إطلالة جديدة وغير تقليدية، أثار بها مصمم الأزياء الشاب مهند كوجاك الجدل، في أحدث جلسة تصوير له بعدسة المصورة ديما، التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهر "كوجاك"، بعقد لولي أبيض و"حلق" ومجوهرات فضية، فضلًا عن وضعه حبات "أسترس" بوجهه، مرتديا قميص بدون نقوش، وبنطلون أبيض، كما أطل في صورة خلال وضع حذائه أمام وجه من يراها.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ4 آلاف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "جميل للغاية.. إطلالتك مميزة"، و"إطلالتك غريبة للغاية"، و"لو لبست كده ممكن الناس تضايقني بكلامها في الشارع".

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وهذه ليست المرة الأولى التي يثير خلالها مصمم الأزياء الشاب الجدل، حيث سبق وأن تسببت تصميماته وإطلالته في توجيه بعض الانتقادات له، ففي الشهر الماضي، نشر "كوجاك" جلسة تصوير جديدة، بعدسة طارق المقدم، ظهر خلالها بأزياء شتوية رغم حرارة فصل الصيف، مرتديًا بدلة فضفاضة فاتحة اللون، مصنوعة من القطيفة، تتضمن "هاي كول"، من اختيار الاستايلست أحمد سرور، ومكياجًا بسيطًا يحتوي على "روجاجو" وفصوص صغيرة بجوار العين، وشعر أخضر اللون، ممزوج بخُصل رمادية.