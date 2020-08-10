لهذا السبب لا تستخدمي الخل لتنظيف الغسّالة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تبحث الكثير من ربات المنازل عن منتجات طبيعية للتنظيف والتخلص من الأوساخ في المنزل بعيداً عن المواد الكيماوية الضارة.

وكشفت ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً عن حيلة ذكية لتنظيف آلة غسيل الملابس باستخدام الخل من الداخل والخارج، لكن أحد المهندسين حذّر من هذه الطريقة لأنها يمكن أن تتلف الغسالة، وفق ما ذكر موقع "24 الإماراتي".

ويمكن استخدام الخل لإزالة الصدأ والبقع، ويوصى به أيضاً لتنظيف النوافذ وإزالة البقع عنها، لكن المدونة الشهيرة المعروفة باسم السيدة هينش نصحت باستخدامه لتنظيف الغسالة من الداخل والخارج، وقالت إن بالإمكان إضافة القليل من الخل الأبيض مع بيكربونات الصودا إلى حوض الغسيل لتنظيفه بشكل جيد.

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وحظيت هذه الطريقة على إعجاب العديد من ربات المنازل، لكن أحد المهندسين رد على منشور للسيدة هنش على فيس بوك، وطلب منها أن تخبر معجبيها بأن يتوقفوا عن استخدام الخل الابيض لتنظيف الغسالة.

وحذّر المهندس من استخدام الخل الابيض كمنعم للأقمشة أو لإزالة الترسبات الكلسية، وقال "الخل مركب حمضي، وحتى لم تمت إضافته بكميات قليلة، يمكن أن يؤدي إلى تآكل أجزء في الغسالة، وهذا يعني تقصير عمرها، وقد تبدأ المياه بالتسرب، ويصدر صوت مزعج من المحرك".

واستجابت المدونة لطلب المهندس، ونشرت تحذيراً على صفحتها في فيس بوك، وعلقت إحدى المستخدمات أن استخدام الخل يمكن أن يحرم مالكي الغسالة من الضمان، حيث يعتبر أي ضرر تتعرض له متعمداً، ولن يكون بالإمكان إجراء الصيانة على ضمان الشركة المصنعة.

غير أن السيدة هينش قال إن بالإمكان استخدام بيكربونات الصودا لوحدها لتنظيف الغسالة دون استخدام الخل، لأنها لا تسبب أي ضرر، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.