منها حروق الشمس.. أشياء تهدد صحة مرضى السكري في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: يؤدي مرض السكري إلى الإصابة بالكثير من المضاعفات الصحية حال الإهمال في الحصول على الرعاية الكافية وعدم الانتباه إلى بعض الأمور التي يمكن أن تضر بصحة المريض، خاصة مع حلول فصل الصيف وزيادة فرص التعرض لعدد من المخاطر التي تؤذي مرضى السكري.

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