عروس لبنان: الانفجار أطاح بي في الهواء والفستان أنقذني من الإصابة

علاقات و مجتمع

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قالت الدكتورة إسراء سبلاني العروس اللبنانية، إنه أثناء عمل جلسة تصوير لها في يوم زفافها بوسط العاصمة بيروت، وقع إنفجار مرفأ بيروت، وتابعت: "كنت أستعد لحياة جديدة ولكن بعد التفجير حسيت أني انتهيت.. الانفجار طيرني في الهواء ولولا ثقل فستان الزفاف وطوله لتعرضت لإصابة شديدة".

وأضافت "إسراء سبلاني"، خلال لقاء لها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر التليفزيون المصري، أن جلسة التصوير كان سيعقبها حفل الزفاف بوقت قصير ولكن ما حدث في لبنان عطل ذلك، وتابعت: "الصدمة كانت كبيرة والحمد الله أني بخير ولكن تفكيري في ذلك الوقت أني كنت أتمنى الله أن يمنحني ثانية واحدة من الحياة من أجل لقاء أهلي وتوديعهم".

وأشارت "إسراء"، إلى أنها عقب تخلصها من الصدمة والابتعاد عن وسط بيروت في طريقها إلى المنزل، بدأت التفكير في السبب وراء عدم اكتمال فرحتها، وتابعت: "في ذلك الوقت كنت أفكر في حال اللبنانيين بعدما تأكدت أني بحالة جيدة وقلت إن المستقبل سيكون أفضل وسنعوض فرحتنا".