الامارات | «ابن بطوطة مول».. جدارية حيّة في ردهة مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن «ابن بطوطة مول».. جدارية حيّة في ردهة مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلق «ابن بطوطة مول» العنان للفن والإبداع في شهر أغسطس، عندما يتحوّل رواق من أروقة ردهة مصر إلى مزيج من الفن التاريخي والمعاصر. حيث سيتمكن زوّار أكبر مركز تسوّق في العالم من مشاهدة الفنان شاهول حميد، الحائز جوائز عديدة، وهو يقوم برسم لوحة فنية جدارية حية بمساحة 230 متراً مربعاً، التي عند اكتمالها ستعكس فن الشرق الأوسط عبر مزيج رائع من الأشكال والألوان.

ويمكن مشاهدة اللوحة الجدارية الحية الواقعة مقابل متجر ديكاثلون في ردهة مصر، التي تم تنظيمها بالتعاون مع «زي آرتس» ومقرها دبي، يومياً خلال ساعات عمل المول ولغاية 16 من أغسطس. وتعدّ هذه الفعالية واحدة من بين مجموعة من الفعاليات وأنشطة الجذب، التي يستضيفها «ابن بطوطة مول»، خلال «مفاجآت صيف دبي».

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وقال مدير عام «ابن بطوطة مول»، مايكل بيفيرلي: «نحن متحمسون للغاية لتقديم هذا العمل الفني الجميل في (ابن بطوطة مول)، حيث تتناسب هذه اللوحة الفنية الجدارية الحية التي تجمع بين التاريخ والثقافة والتقاليد تماماً مع ملامح المول، فضلاً عن أنها تعتبر ملائمة للتعرف إلى المواهب الفنية التي تزخر بها الإمارات».

وقال الفنان شاهول حميد، الحاصل على العديد من الجوائز، عن أعماله الفنية في مواقع مختلفة في جميع أنحاء الدولة، ويعتبر الفن ركيزة مهمة في حياته: «توفر اللوحة الفنية الجدارية فسحة كبيرة للتفكير الإبداعي والعمل الفني، وتعبّر عن المشاعر اللحظية أو قصة أو تجربة لتمنح الجمهور الإحساس بها والتفاعل معها».

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