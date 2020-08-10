الامارات | «دبي كانفس» يسافر عبر الفن ثلاثي الأبعاد حتى حدود السماء

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي كانفس» يسافر عبر الفن ثلاثي الأبعاد حتى حدود السماء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف النسخة الخامسة من مهرجان «دبي كانفس»، الذي ينظمه «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع «مِراس»، مجموعة من أبرز الفنانين المتخصصين في الرسم ثلاثي الأبعاد لعرض إبداعاتهم أمام الجمهور خلال الحدث الممتد إلى 31 أغسطس الجاري في المساحات الداخلية لمنطقة «سيتي ووك»، التي تعد من مناطق الجذب المهمة في دبي.

وتستلهم الأعمال ثلاثية الأبعاد في دورة هذا العام فكر دبي المستشرف للمستقبل، تماشياً مع روح المهرجان الذي اعتمد منذ انطلاقته على فكرة تبنّي الأعمال الفريدة والتعريف بأنماط فنية جديدة لم تكن معهودة من قبل في المنطقة العربية على نطاق واسع، كما تعتمد نوعية الفنون التي يحرص المهرجان على استقطابها في المقام الأول على مدى إبداع الفنان وقدرته على ربط العمل الفني بالبيئة المحيطة، ليظهرا كأنهما عنصران متكاملان في إطار واحد يحفز مخيلة المتلقي، ويذكي ملكات الإبداع داخله.

ويأتي في مقدمة المشاركين في المهرجان هذا العام الفنان الإسباني خواندريس فيرا، الذي يعد واحداً من الرواد العالميين لفن الرسم ثلاثي الأبعاد. ويشارك فيرا بالدورة الخامسة للمهرجان بمجموعة من اللوحات، منها لوحة «تعال حلّق معي»، تماشياً مع مفهوم «السفر عبر الفن»، إذ يُسلّط المهرجان في دورة هذا العام الضوء على أشكال فنية تعبر عنه بأسلوب إبداعي مستوحى من بيئة دبي ودولة الإمارات، وأهم إنجازاتها في مجال السفر ونجاحها في إطلاق أول مسبار فضائي عربي لاكتشاف المريخ، كمصدر لإلهام الزوار في وقت اضطر فيه معظم الناس حول العالم إلى تأجيل خطط السفر لقضاء إجازة الصيف، بسبب تداعيات أزمة «كوفيد-19». وأكد فيرا أن لوحته «تعال حلّق معي»، هي انعكاس لقدرة الإنسان على التخيل والتأقلم، ودعوة مفتوحة لعدم ربط الطموح بحدود الأرض، لأن السماء تتسع للجميع للطيران بأحلامهم وطموحاتهم.

رسائل بصرية

من جهتها تقدم الفنانة الإماراتية مهرة الفلاحي لوحة فنية ثلاثية الأبعاد عبارة عن طائرة ورقية بإمكانها أن تطير بمخيلة زوّار المهرجان من دبي إلى أي مكان قد يرغبون به. وتعد هذه المشاركة الثانية للفنانة في «دبي كانفس» ضمن المساحة الواسعة التي يفردها المهرجان للفنانين الإماراتيين. ويتميز أسلوب مهرة، وهي خريجة كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة، باستخدامها خامات مبتكرة في أعمالها، فيما تسعى إلى استكشاف عالم مثالي من خلال توظيف الأقمشة في أعمالها الفنية.

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وأعربت الفنانة عن تقديرها لمستوى الدعم للمبدعين الإماراتيين في دبي، ودولة الإمارات عموماً، وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤكدة أن المهرجان أصبح اليوم من الفعاليات التي تحظى باهتمام فناني الرسم ثلاثي الأبعاد حول العالم، وأن هذه السمعة لم تكن لتتحقق لولا الرؤية التي تقف وراءه وتؤمن بقيمة الفن في تقديم رسالة إنسانية سامية هدفها التقريب بين الناس على أساس من الجمال والخير والسعادة.

محاكاة حلم الفضاء

من ضمن الأشكال الفنية المتنوعة التي يسلط المهرجان الضوء عليها هذا العام، يقدم الفنان الإماراتي سقاف الهاشمي لوحة فنية ثلاثية الأبعاد تعانق الطموح الإماراتي باستشكاف الفضاء ورحلة مسبار الأمل إلى المريخ، بهدف إشباع حب استطلاع الزوار من خلال مهرجان فني يحلّق بزواره في فضاءات الفن المعاصر، استمراراً لرسالة «براند دبي» الذراع الابداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي والجهة المنظمة لمهرجان «دبي كانفس»، الساعية إلى أخذ الفنون الإبداعية إلى خارج جدران مواقعها التقليدية وتقريبها من الجمهور في إطار ذي طابع عائلي ترفيهي شيّق يحفز الجمهور للاقتراب أكثر من الأشكال الإبداعية الفريدة والقوالب الفنية المميزة التي يختارها المهرجان. وأبدع الهاشمي لوحة ثلاثية الأبعاد لصاروخ يتجه نحو الفضاء، تعبيراً عن الحلم الإماراتي الذي أصبح اليوم حقيقة مع انطلاق مسبار الأمل في رحلته نحو المريخ.

الطائرة الورقية

قالت الفنانة الإماراتية مهرة الفلاحي: «قد يكون السفر صعباً في الوقت الحالي، لكن تخيل أنه بمقدرتك السفر إلى كل الأماكن التي ترغب في زيارتها حول العالم فقط من خلال كتابتها على ورقة ومن ثم تركب (الطائرة الورقية) وتحلّق بعيداً، أين ستأخذك مخيلتك؟ ما هي الطوابع التي ستضيفها الى طائرتك؟».

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