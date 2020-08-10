الامارات | تدابير لحماية الأطفال من ارتفاع ضغط الهواء في الطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن تدابير لحماية الأطفال من ارتفاع ضغط الهواء في الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إنه ينبغي على الآباء الذين يصطحبون أطفالهم معهم في الرحلات الجوية، اتخاذ بعض التدابير لحمايتهم من ارتفاع ضغط الهواء أثناء السفر بالطائرة.

وأوضحت أنه ينبغي على الآباء إعطاء الرضيع زجاجة الرضاعة قبل الهبوط بنحو 20 دقيقة تقريباً، لحماية أذن الرضيع من الآلام الناجمة عن ارتفاع ضغط الهواء أثناء الطيران.

وأشارت الرابطة إلى أنه أثناء الهبوط تتعرض طبلة الأذن لدى الرضيع للانضغاط إلى الداخل، ما يؤدي إلى ارتفاع الضغط بها، غير أن مص الرضيع في زجاجة الرضاعة يؤدي إلى فتح قناة أوستاكيوس، التي تربط بين البلعوم والأذن الوسطى، ما يعمل على معادلة الضغط وتخفيف الآلام.

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وبالنسبة للأطفال المصابين بالبرد، تنصح الرابطة الآباء باستعمال بخاخ الأنف قبل إقلاع الطائرة كإجراء وقائي، لافتة إلى أنه خلال الرشح لا تتورم فقط الأغشية المخاطية في الأنف، لكن أيضاً في قناة أوستاكيوس، وهو ما يزيد من الآلام في طبلة الأذن.

ويكفي استخدام بخاخ الأنف مرة واحدة قبل إقلاع الطائرة، إذا كانت الرحلة تستغرق مدة تصل إلى ثلاث ساعات، أما إذا كانت مدة الرحلة أطول من ذلك فمن الأفضل استخدامه خلال الطيران أيضاً.

وذكرت الرابطة أنه في بعض الحالات يتسبب ارتفاع الضغط في تجمعات للسوائل ونزيف في الأذن الوسطى، ناصحة الآباء بإعطاء أطفالهم الأكبر سناً علكة لمضغها قبل الهبوط بنحو 20 دقيقة أو أطعمة تحتاج للمضغ الجيد.

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