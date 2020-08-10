الامارات | برنامج كمبيوتر يمكنه تصميم البرامج بنفسه

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شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج كمبيوتر يمكنه تصميم البرامج بنفسه والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعكف فريق من الباحثين في الولايات المتحدة على تطوير برامج كمبيوتر يمكنها تصميم برامج أخرى بنفسها دون تدخل من البشر.
وأعلن مدير قسم أبحاث البرمجيات في شركة إنتل الأميركية للإلكترونيات، الباحث جاستين جوتشليش، عن تطوير منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي، يمكنها تصميم أكواد البرمجة الخاصة بها. وأطلق على المنظومة اسم «إم.أي.إس.أي.إم».
وأضاف جوتشليش أن «الهدف النهائي الذي تنشده (إنتل) من المبادرة هو إدخال الديمقراطية على صناعة البرمجيات، بمعنى أنه عندما يستكمل هذا المشروع، سيكون بمقدور أي شخص أن يصنع برنامج كمبيوتر خاصاً به، بمجرد أن يعبر عن طبيعة البرنامج الذي يرغب في تصميمه لبرنامج آخر متخصص في البرمجة».
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