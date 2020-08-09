فيديو.. هالة صدقي ونجليها يدعمون بيروت من الساحل الشمالي

علاقات و مجتمع

أعلنت الفنانة هالة صدقي تضامن ابنيها مع الأحداث التي وقعت في لبنان الثلاثاء الماضي.

ونشرت "هالة" مجموعة من مقاطع الفيديو لابنيها في الساحل الشمالي سامو ومريم، ظهرا فيه على شاطئ البحر يكتبان بعض الأحرف.

Advertisements

ونشرت الفنانة فيديو آخر أوضحت فيه أن طفليها كتبا اسم لبنان بالإنجليزية، ودعت الله متمنية أن يعود للبلد الهدوء والسلام.

وطالبت هالة صدقي جمهورها بالدعاء والصلاة من أجل لبنان، وذلك بعد نشر صورة لها وهي تضع الكمامة الطبية عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وهي توقد شمعة بإحدى الكنائس في أول يوم لصوم العذراء، أمس السبت، معلقة عليها "لبنان بلد عزيز وقريب من قلبي وأتمنى له الاستقرار".

وهز انفجار ضخم وقع في مرفا بيروت العالم بأثره الثلاثاء الماضي، وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو للانفجار وقت حدوثه، والذي أسفر عن مصرع حوالي 158 شخصًا وإصابة ما يقرب من 5 آلاف شخص.