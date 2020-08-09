عاملات أجنبيات يشاركن في حملات تنظيف بيروت "لن نتخلى عن لبنان"

علاقات و مجتمع

في الوقت الذي يتسابق العالم لدعم ومساعدة لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت، شاركت العديد من العاملات الأجنبيات في إعادة الإعمار، من خلال المشاركة في حملات تنظيف الشوارع من إثار الدمار.

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وفي مشهد إنساني لافت، نزلت مجموعة من عاملات المنازل الأجنبيات من مختلف الجنسيات في يوم عطلتهنّ إلى الشوارع للمشاركة في حملة تنظيف في ساحة الشهداء، في مبادرة منهنّ وتأكيد تضامنهنّ مع الشعب اللبناني، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وظهرت العاملات وهن يحملن "المقشات" جنبًا إلى جنب مع الشباب المشارك في حملات التنظيف، مؤكدين أنهن لن يتخلين عن لبنان حتى لو عمد عدد كبير من الكفلاء إلى التخلي عنهن".

ووقع انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، بعد انتشار مقاطع فيديو للإنفجار وقت حدوثة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي أسفر عن مصرع حوالي 158 شخصًا وإصابة ما يقرب من 5 آلاف شخص.