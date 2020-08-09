في زمن كورونا.. احذر 10 أخطاء تنشر الجراثيم عند غسل اليدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع تفشي فيروس كورونا المميت الذي يجتاح العالم، يجب أن تحمي نفسك، وأسهل طريقة للقيام بذلك هي غسل يديك بشكل صحيح.

ومع ذلك يجب أن تنتبه إلى بعض الأخطاء الشائعة التي تنشر الجراثيم ولا تقتلها، عند غسل اليدين، من أجل الحفاظ على صحتك، وهذا ما يستعرضه "الخليج 365" وفقا لموقع " eatthis".

تبحث عن الصابون أولاً

عندما يتعلق الأمر بغسل اليدين، إما أن تبلل يديك أولاً أو تضع الصابون في يديك أولاً، بينما قد تعتقد أنه لا يوجد فرق، يوصي مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، بتبليل يديك أولاً، حيث يمكن لبشرتك المبللة أن تمتص الصابون بسهولة، مما يؤدي إلى رغوة أفضل وإزالة أكثر فعالية للبكتيريا.

لا تفرك يديك لفترة طويلة

الحمام العام ليس مكانًا دافئًا وجذابًا لقضاء وقتك، قد يجعلك تسرع في اتباع روتين غسل اليدين، لكن إذا لم تقضي وقتًا كافيًا في تنظيف يديك، فأنت لا تفعل شيئا.

بدون تخصيص الوقت المناسب للرغوة والفرك، تكون المهمة غير مجدية وليست فعالة في قتل الجراثيم أو الميكروبات على سطح بشرتك، وفقًا لمايو كلينك، بعد أن تبلل يديك بالصابون، يجب أن تقضي حوالي 20 ثانية في رغوة الصابون.

لا تستخدم كمية كافية من الصابون

لا تتكاسل عن استخدام الكمية المطلوبة من الصابون، إذا كنت في عجلة من أمرك.

إن الصابون يفعل أكثر من مجرد جعل رائحة يديك لطيفة، وفقًا للدكتور أيلين مارتي، من جامعة فلوريدا الدولية ، "نظرًا لأن أسطح البكتيريا والفيروسات مصنوعة جزئيًا من مواد دهنية، فإن المكونات الموجودة في الصابون تخلق تفاعلًا كيميائيًا يمسك بالجراثيم بحيث يتم شطفها فورًا باستخدام الرغوة.

تعتمد الكمية المحددة من الصابون التي يجب عليك استخدامها على حجم يديك ومدى عدم نظافتها، تأكد من أن يديك الأمامية والخلفية مغطيتان برغوة الصابون قبل الشطف.

لا تجفف يديك

أفضل طريقة لغسل اليدين تكون عديمة الفائدة إذا لم تجفف يديك، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، يمكن أن تنتقل الجراثيم بسهولة أكبر من وإلى الأيدي المبتلة.

إذا كان عليك الإمساك بمقبض الباب أو غيره من الأشياء التي يحتمل أن تكون ملوثة بالجراثيم في الحمام العام بأيدٍ مبتلة، فأنت ببساطة تعيد تلويث يديك بالميكروبات التي عملت بجهد شديد على غسلها.

استخدم المناشف الورقية، إذا كانت متوفرة في دورة المياه العامة، حتى لو كنت في عجلة من أمرك، خذ الوقت الكافي للتأكد من جفاف يديك تمامًا قبل مغادرة الحمام أو لمس أي أسطح، لا تلمس أي أسطح أو تلمس نفسك حتى تجف يديك تمامًا.

تستخدم الكثير من الصابون

الصابون عنصر مهم في غسل اليدين وهو ما يساعد على التخلص من الجراثيم والبكتيريا.

ومع ذلك، فإن استخدام كمية كبيرة من الصابون يمكن أن يكون ضارًا أيضًا، إذا قمت بوضع الكثير على يديك ولم تشطفه بشكل صحيح، فقد يؤدي إلى تهيج بشرتك لاحقًا خلال اليوم.

إذا كنت تستخدم الكثير من الصابون عن طريق الخطأ، خذ الوقت الكافي لشطف يديك جيدًا وتأكد من إزالة كل رغوة، سيمنع هذا تهيج الجلد.

لا تغسل يديك في أي وقت

إذا كنت تغسل يديك فقط بعد استخدام دورة المياه، فأنت ببساطة لا تفعل ما يكفيك لإبعاد الجراثيم، يجب أن تغسل يديك في أي وقت تشعر أنهما متسخان أو معرضتان للجراثيم.

هناك أوقات محددة يجب أن تغسل فيها يديك لمنع احتمال انتشار الجراثيم أو المرض، يوصي مركز السيطرة على الأمراض بغسل يديك في هذه الأوقات الحاسمة:

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قبل وبعد رعاية شخص مريض.

قبل وأثناء وبعد تحضير الطعام أو تناوله.

قبل وبعد علاج الجرح.

بعد تغيير الحفاض أو مساعدة الطفل في استخدام المرحاض.

بعد السعال أو العطس.

بعد لمس حيوان أو فضلاته.

بعد لمس القمامة.

إذا قمت بغسل يديك جيدًا في ظل هذه الظروف، يمكنك التخلص بشكل أكثر فعالية من الميكروبات والجراثيم التي يمكن أن تنشر المرض.

تهمل أظافرك

حتى لو كنت حريصًا بما يكفي على أخذ 20 ثانية كاملة في رغوة يديك، فإن روتين غسل يديك غير فعال إذا لم تكن تنظف أظافرك أيضًا.

يمكن أن تعلق الجراثيم والبكتيريا بسهولة تحت أظافرك، وإذا لمست الأسطح، ثم مضغت أظافرك أو لمست وجهك، فأنت لا تزال تنشر هذه الجراثيم.

يقترح الدكتور مارتي: "لتنظيف ما تحت أظافرك، خذ يدك اليمنى وافرك أطراف أصابعك على راحة يدك اليسرى والعكس".

تعتمد على معقم اليدين فقط

في حين أن معقم اليدين يمكن أن يكون مفيدًا في القضاء على الجراثيم عندما لا تكون لديك وسيلة لغسل اليدين بالكامل، يجب ألا تعتمد عليه فقط.

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، فإن مطهرات الأيدي التي تحتوي على الكحول لا تقتل جميع أنواع الجراثيم.

يمكن أن يكون معقم اليدين طريقة سريعة للتخلص من الجراثيم قبل وبعد زيارة أحد أفراد أسرتك وهو مريض أو إذا لم يكن لديك إمكانية الوصول إلى مرافق غسل اليدين، ومع ذلك، إذا كانت يداك متسخة أو دهنية بشكل واضح، فإن معقم اليدين ببساطة لن يفي بذلك، ستحتاج إلى الماء والصابون وغسل يديك جيدًا.

تتجنب الصابون تمامًا

الشطف السريع والتجفيف ليس فعالًا في إزالة الميكروبات والبكتيريا من يديك، تحتاج إلى الصابون لتحقيق ذلك.

يشجع مركز السيطرة على الأمراض أيضًا على استخدام الصابون مع كل غسل لليدين لأن الناس يميلون إلى فرك اليدين بشكل أكثر عند استخدام الصابون، مما يزيل الجراثيم.

لا تشطف يديك فقط وتذهب، إذا كان هناك صابون متاح، فاستخدمه، إذا لم يكن موجودًا، فقد يكون من الأفضل لك استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على 60٪ كحول على الأقل لقتل الجراثيم الموجودة على يديك.

تلمس الصنبور مباشرة بعد غسل يديك

وفقا لدراسة أجرتها مؤسسة الصحة الوطنية بأمريكا، فإن 9٪ من صنابير المنزل تحتوي على بكتيريا ضارة تسبب المرض. إذا قمت بغسل يديك، ثم لمس الصنبور بعد ذلك مباشرة، فمن المحتمل أنك لا تزال تعرض نفسك للجراثيم.

إذا كنت في حمام بدون صنبور أوتوماتيكي، فاحذر بشأن ما تلمسه بعد غسل يديك، إذا أمكن، استخدم منشفة ورقية نظيفة لإغلاق الصنبور بعد الغسيل.