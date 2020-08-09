قمصان صيفيّة رائعة يجب أن يمتلكها كلّ رجل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 أغسطس 2020 10:44 مساءً - يفضّل الكثير من الشباب اعتماد القمصان في إطلالاتهم؛ إذ يضفي عليهم قدرًا من الجاذبية والأناقة، كما يمكن تنسيقها بمختلف المناسبات والأوقات.



ومع تعدد موديلات القمصان، يتمكن كل رجل من اختيار الموديل الملائم له؛ ليناسب إطلالته ككل، والمناسبة التي يحضرها.



وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" عدة قمصان صيفية رائعة يجب أن يمتلكها كل رجل، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها؛ لإطلالة جذابة ومتميزة.



قميص الزفاف الأبيض للعريس

قميص الزفاف الأبيض للعريس



إذا اقترب موعد حفل زفافك، فالقميص الأبيض من قطع الملابس الأساسية التي لا بد من اعتماده بهذه المناسبة، ويتم تنسيقها مع بدلة سوداء كاملة، وبابيون باللون الأسود، مع قطع الإكسسوارات الأخرى من منديل الجيب باللون الأبيض، وساعة يد أنيقة، وحذاء باللون الأسود.

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قميص مناسب لإطلالة العمل

قميص مناسب لإطلالة العمل



إذا كنت تبحث عن إطلالة مميزة وأنيقة تناسب أوقات العمل، يمكنك اعتماد هذا القميص السادة، وتنسيقه مع بليزر باللون الكحلي، وبنطلون جينز باللون الأزرق، وحذاء وحزام باللون البني، وهذه الإطلالة تناسب مختلف الأوقات والمناسبات.



قميص لإطلالة صيفية على البحر

قميص لإطلالة صيفية على البحر



إذا كنت تبحث عن موديل أنيق لقميص صيفي لإطلالة رائعة على البحر، يمكنك اعتماد هذا الموديل، لقميص بتصميم منقط، وبأكمام قصيرة، وتنسيقه مع شورت أوف وايت بتصميم رول، وحذاء رياضي، ونظارة شمسية؛ لتكتمل إطلالتك وتبدو بشكل مميز.

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قميص مطبع بالأزهار لإطلالة كاجوال

قميص مطبع بالأزهار لإطلالة كاجوال



يعد القميص المطبع بنقشة الأزهار من القمصان الأساسية لدى معظم الرجال؛ إذ يمحنهم إطلالات مميزة وجذابة، ويمكن اعتمادها بمختلف الأوقات.



وإذا كنت ترغب في اعتماده في أوقات النهار، يمكنك تنسيقه مع شورت جينز باللون الأزرق، وحذاء رياضي، ولا تغفل تنسيق الإكسسوارات المناسبة؛ من ساعة يد ونظارة شمسية أنيقة.



قميص بتصميم كاروهات

قميص بتصميم كاروهات



يعد القميص الكاروهات من قطع الملابس المفضلة لدى الكثيرين؛ إذ يضفي على إطلالة من يرتديه أناقة وجاذبية، كما يمكن تنسيقه بمختلف الأشكال.



فإذا كنت تبحث عن إطلالة كاجوال أنيقة؛ يمكنك اعتماد هذا الموديل، لقيمص بتصميم كاروهات، بأكمام طويلة، يعلو تيشيرت بدون أكمام، وتنسيقه مع بنطلون جينز باللون الأزرق، وحذاء رياضي باللون الأبيض، ونظارة شمسية.

إطلالات كاجوال



وإذا كنت تبحث عن موديل أكثر أناقة من القميص الكاروهات، يمكنك اعتماد هذا الموديل، لقميص كاروهات مغلق، وتنسيقه مع شورت، وحذاء رياضي، ونظارة شمسية أنيقة.