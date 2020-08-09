طفلة مصرية تتبرع بمصروفها لضحايا لبنان.. "من هند لأطفال بيروت أنتم أولى"

علاقات و مجتمع

"من هند لبيروت كان نفسي أشتري حاجات كتير بس أنتم أولى وأهم".. كلمات بريئة دونتها إحدى الأطفال المصريات، على ورقة فئة مائة جنيه مصري، في محاولات منها لمساعدة الأطفال ضحايا انفجار لبنان.

هند التي لا يتعدى عُمرها الـ 9 سنوات، ربما انتفض فؤادها لمشاهد الانفجار، وتأثرت بأسرتها التي اعتادت على جمع التبرعات، وإخراج الصدقات، لتُقرر التشبه بفعلهم الحميد، والتبرع هي الأخرى.

تسرد "شيماء النجار" شقيقة الطفلة هند التفاصيل، قائلة: "بابا وماما عودونا دايمًا نطلع صدقة ونتبرع حتى لو تبرع لبدان عربية عندها أزمات مش بنتأخر كلنا إخوات، لكن المرة دي هند حبت تقلدنا".

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وتابعت "شيماء" خلال حديثها لـ "هُن": "كنت بجمع من البيت تبرعات لبيروت، وهند أختي في الأول قالتلي هدفعلك 5 جنيه، وبعدين بالمحايلة وصلناهم لـ 20 جنيه، لكن النهاردة عشان هي عارفة إني هروح بكرة أدفعهم في إحدى الجمعيات، لقيتها داخلة عليا وأنا بذاكر وبتمدلي 100 جنيه وبتقولي (كان نفسي أشتري مقوي أظافر، بس الناس والأطفال اللي في بيروت أولى)".

وأضافت: "صممت تكتب لهم، وترسم على الـ100 جنيه، ووقعت (من هند إلى بيروت، كنت عايزة أشتري حجات كتير، بس أنتم أهم)".

واختتمت الفتاة، قائلة: "حقيقي مبسوطة بيها ونفسي لما تكبر تفتكر الذكرى الطيبة دي".