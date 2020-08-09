تعرف على سعر خاتم ياسمين صبري بعد ظهورها به في أحدث جلسة تصوير

لايف ستايل

تألقت الفنانة ياسمين صبري بجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، متجملة بإطلالة فضفاضة، مستعرضة رشاقتها والخاتم الألماس، الذي أهداه إليها زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

مواصفات خاتم ياسمين صبري

يتميز خاتم ياسمين صبري بأنه متوسط الحجم، تتوسطه قطعة من الألماس بيضاء كبيرة، محاطة بإطار ذهبي، ومن عيار 5.8 قيراط، من تصميم دار المجوهرات Diam Jewellery.

ويبلغ سعر الخاتم الألماس نحو 200 ألف دولار، وهو ما يتجاوز الـ3 ملايين و200 ألف جنيه مصري.

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وظهرت الفنانة بإطلالة كاجوال، مرتدية سترة من الستان باللون الكُحلي، مع بنطلون أصفر، واعتمدت على الشعر المنسدل، والمكياج بألوان الروز، فضلًا عن اعتمادها على قلادة.

وشاركت الفنانة خلال الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل "فرصة تانية" أمام أحمد مجدي، هبة مجدي وآيتن عامر.