صديقة مصطفى حفناوي تتبرع بصدقة بنية شفائه من "جلطة دماغية"

علاقات و مجتمع

بالتزامن مع تدهور حالة الإنفلونسر مصطفى حفناوي، طالبت البلوجر مي إبراهيم من متابعيها الدعاء له، مشاركة دعاء وصدقة له بنية شفائه من إصابته بجلطة دماغية مفاجئة، عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتضمنت الصورة المنشورة: "صدقة بنية الشفاء.. ونسألكم خالص الدعاء لأخوكم مصطفى حفناوي"، مضيفة أذكار وابتهالات وأدعية لـ"حفناوي"، تتضرع خلالها إلى الله لتعافيه، في ظل استمرار تدهور حالته الصحية.

تعرض الإنفلونسر مصطفى حفناوي لوعكة صحية

وكشف الإنفلونسر عمرو راضي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن تعرض مصطفى حفناوي لوعكة صحية، شارحًا تفاصيلها، مطالبًا متابعيه بالدعاء له، قائلًا "هو تعب امبارح وجمبه كان واجعه جدا، رُحنا الطوارئ خد حاجات مُسكنه والوجع خف واطمنا.. وهزرنا عادي وروحنا تاني يوم".

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وأشار عمرو راضي خلال منشوره، "تِعب تاني الصبح رُحنا المستشفى وهو كان سايق عادي.. اتحجز عشان يعمل أشعة السبغة، قبل الأشعة رجّع وفجأه بدأ يغيب عن الوعي.. اتعمله أشعة على المخ.. طلع جلطة في المخ".

واختتم الإنفلونسر، مطالبًا متابعيه ومتابعي صديقه بالدعاء له خلال محنته، قائلًا: "أرجوكم رجاء خاص من كل اللي يعرفوني واللي ميعرفونيش.. ادعوا لحفناوي عشان هو محتاج دعواتكم، ولو تكرمتم اعملوا شير وخلوا الناس تدعيله، عشان خاطري، ادعوله.. يارب".

وتصدر اسم الإنفلونسر مصطفى حفناوي، مؤخرًا، مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت صوره على الصفحات، مُطالبين بالدعاء له، عقب تعرضه لأزمة صحية كبيرة.