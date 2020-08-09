"قومي المرأة" يعقد دورته التدريبية الثانية لمرشحات الشيوخ

علاقات و مجتمع

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عقد المجلس القومى للمرأة، اليوم الأحد، ثاني دوراته التدريبية بتقنية الفيديو كونفراس، لعدد من المرشحات لإنتخابات مجلس الشيوخ 2020، حاضر فيها سعيد عبدالحافظ، رئيس مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية، ومجدى حلمي، الخبير فى متابعة ورصد الانتخابات والمشرف العام للموقع الإلكتروني للوفد، وحضرها إيزيس حافظ، مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس، وأمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس.

وقالت إيزيس حافظ: إن هذا اللقاء يعد إستكمالًا لتنفيذ خطة المجلس لتوعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية، إضافة إلى شرح مسار يوم الانتخاب ومتابعة التصويت، مشيرةً إلى تخصيص المجلس القومي للمرأة غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الإنتخابية وتلقي الشكاوى على الخط الساخن 15115 من خلال محامي مكتب شكاوى المرأة، وشبكة متطوعي محامي شكاوى المرأة بالمحافظات مرتبطة بغرفة العمليات المركزية لمجلس الوزراء وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقدم سعيد عبدالحافظ، شرحًا لدور الهيئة الوطنية للإنتخابات فى إدارة العملية الإنتخابية، ونسب الأصوات اللازمة لفوز القوائم وكذلك المقاعد الفردية، مؤكدًا على ضرورة وجود محور قانوني لكل مرشح ويكون دائم الإتصال برئيس اللجنة فى المحاكم الإبتدائية لإثبات أي مخالفات ضمن المخالفات التى أقرتها الهيئة الوطنية للإنتخابات، كما تحدث عن كيفية تقديم الطعون، والإجراءات المتبعة داخل كل لجنة، وكيفية تقديم الشكاوى، وحق كل مرشح فى توفير وسيلة نقل جماعي للناخبين دون إعلانات أو أي وسائل دعائية للمرشح، ودور المتابعين فى رصد وتوثيق أي مخالفة، وحالات الصمت الإنتخابي.

وتناول مجدي حلمي، بالشرح التفصيلي النقاط الأساسية الواجب توافرها أثناء تصميم استمارات الرصد والتوثيق والمتابعة يومي التصويت، ورصد مراحل فرز الأصوات، وكيفية مراقبة مراحل سير العملية الانتخابية، إضافة إلى دور مندوبي المرشحين أمام كل لجنة، وحقوق المرشحين وتأمين الناخب ومقار الإقتراع، ومراعاة التدابير والاجراءات الإحترازية لحماية الناخبين من تداعيات إنتشار فيروس كورونا، وأشار إلى مراعاة وجود أسئلة خاصة بالنوع الإجتماعي داخل إستمارة الرصد والمتابعة والتوثيق مثل قياس نسبة مشاركة السيدات فى العملية الإنتخابية ومدى تمكين السيدات وتذليل العقبات لهن أثناء الإدلاء بأصواتهن.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة أعلن على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الرسمي عن تنظيم دورة تدريبية بتقنية الفيديو كونفراس لعدد من المرشحات لإنتخابات مجلس الشيوخ 2020، حيث تقدم إلى هذه الدورة عدد من السيدات المرشحات اللاتي ترشحن لانتخابات مجلس الشيوخ.