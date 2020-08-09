طرق عمل الأرز باللبن بالمنزل

يعد الأرز باللبن واحد من الحلويات الشهية التي يفضلها الكثير، لمذاقه اللذيذ، وسهولة تحضيره، فضلًا عن فوائده الغذائية.

ويقدم "هن" 3 طرق مختلفة لتحضير الأرز باللبن في المنزل بسهولة، خلال الفقرات التالية.

طريقة عمل الأرز باللبن السادة

وفيما يلي خطوات إعداد الأرز باللبن السادة، على طريقة الشيف الشربيني، مقدم برنامج "الشيف" في "سي بي سي سفرة":

المكونات

لبن

أرز

نشا

فانيليا

كريمة لباني

سكر

خطوات التحضير

- غسل الأرز جيدا، ثم إضافة اللبن والفانيليا عليه في حلة على النار حتى غليان الخليط.

- إضافة الكريمة اللباني ومع الاستمرار في التقليب.

- في وعاء منفصل، إذابة النشا في لبن بارد، ثم إضافته مع الخليط على النار.

- وضع ملعقة من السكر في طاسة على النار، حتى يتغير لونها، ثم صبها على قليل من الماء.

- صب السكر على الأرز باللبن.

طريقة عمل أرز باللبن والكراميل

وفيما يلي خطوات إعداد أرز باللبن والكراميل، على طريقة الشيف الشربيني، مقدم برنامج "الشيف" في "سي بي سي سفرة":

المقادير

نشا

أرز

جوز هند

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لبن

كراميل

سكر

فانيليا

كريمة لباني

مكسرات

طريقة التحضير

- خلط الأرز واللبن في وعاء على النار، حتى يغلي.

- إضافة السكر والفانيليا على الخليط، خلال تسويته على النار.

- إضافة جوز هند والنشا والكريمة مع التقليب.

- وضع الخليط في كاسات أو أطباق صغيرة الحجم

- وضع ملعقة من السكر مع الزبدة والكراميل في طاسة على النار، ثم يضاف على الأرز باللبن.

طريقة عمل بودينج الأرز بلبن جوز الهند

وفيما يلي خطوات إعداد بودينج الأرز بلبن جوز الهند، على طريقة الشيف عماد الخشت، مقدم برنامج في "سي بي سي سفرة":-

المقادير

لبن جوز هند

أرز

جوزهند شرائح

نشا

سكر

قشطة بلدي

خطوات التحضير

- سلق الأرز مع إضافة سكر وجوزهند.

- في وعاء منفصل، يتم إذابة النشا في لبن جوز الهند، ثم يضاف الخليط إلى الأرز.

- وضع المكونات السابقة في خلاط كهربائي.

- يصب الخليط في طاجن، ثم يدخل إلى الفرن، مع إضافة قشطة عليه.