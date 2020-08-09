يهدد الحياة.. ألم المفاصل الناتج عن كورونا قد يؤدي إلى مرض قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قد يؤدي ألم المفاصل الناجم عن فيروس كورونا المستجد، إلى مرض آخر خطير، بعدما تم الإبلاغ عن معاناة العديد من مرضى كوفيد-19 من آلام في العضلات.

أصدر العلماء تحذيرًا جديدًا من أن هذا الألم قد يؤدي إلى مرض آخر يهدد الحياة، وهو ما يستعرضه "الخليج 365، وفقا لصحيفة " express" البريطانية.

من المعروف أن فيروس كورونا القاتل يهاجم أجزاء كثيرة من الجسم بما في ذلك العينين والجلد والأنف وحتى الأذنين، يرتبط الألم العضلي والمفصلي أيضا بأعراض كوفيد-19، لكن العلماء يحذروا من أن هذا الألم المزمن يمكن أن يؤدي إلى مرض انحلال الربيدات ويمكن أن يهدد الحياة.

تم الإبلاغ عن وجود آلام في الجسم لدى العديد من مرضى كورونا، مع بعض آلام المفاصل الحادة، في عضلات الجسم.

على الرغم من ندرته، إلا أن خبراء صحة بارزين يحذرون من أن الالتهاب المؤلم في المفاصل الذي يسببه الفيروس التاجي، قد يؤدي إلى انحلال الربيدات.

يحدث هذا المرض الذي قد يهدد الحياة بسبب آلام عضلية شديدة في الكتفين أو الفخذين أو أسفل الظهر.

ما هو انحلال الربيدات؟

إن انحلال الربيدات هو حالة نادرة كما تكشف "كليفلاند كلينيك".

وتابعت: "إنها إصابة عضلية تتفكك فيها العضلات وهي حالة تهدد الحياة، يمكن أن ينتج هذا الضرر الخطير للعضلات عن الإجهاد أو الصدمات أو المواد السامة أو المرض.

تواصل: "عندما تتفكك خلايا العضلات، فإنها تطلق بروتينًا يسمى الميوجلوبين في الدم، الكلى مسؤولة عن إزالة هذا الميوجلوبين من الدم حتى يتمكن البول من طرده خارج الجسم، بكميات كبيرة، يمكن أن يتلف الميوجلوبين الكلى".

اختتمت: "إذا لم تتمكن الكلى من التخلص منها بالسرعة الكافية، يمكن أن يحدث الفشل الكلوي والموت".

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ماذا قالت الدراسة؟

في دراسة نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، بالمعاهد الوطنية للصحة، تم التحقيق في وجود انحلال الربيدات الناتج عن فيروس كورونا الجديد.

وأشارت الدراسة إلى أن انحلال الربيدات هو حالة تهدد الحياة بسبب تلف العضلات الهيكلية من مسببات المرض المختلفة.

في الآونة الأخيرة، تم الإبلاغ عن حالة انحلال الربيدات الناجم عن كورونا من ووهان بالصين، حيث أصيب المريض بالمرض في اليوم التاسع من دخوله المستشفى، بما في ذلك آلام العضلات وضعفها.

هناك العديد من الفرضيات المحتملة التي تشرح التسبب في انحلال الربيدات الناجم عن الفيروسات.

أولاً ، يمكن أن يؤدي الغزو الفيروسي المباشر إلى انحلال الربيدات.

ثانيًا، استجابة مناعية قوية للفيروسات تؤدي إلى عواصف خلوية وتدمير أنسجة العضلات.

ثالثًا، قد تدمر السموم الفيروسية المنتشرة أغشية الخلايا العضلية بشكل مباشر.

كيف يتم تشخيص انحلال الربيدات؟

عن طريق طبيبك سيقوم بفحص العضلات الهيكلية الأكبر في جسمك، خاصةً إذا شعرت بآلام عند حدوث الفحص، سيجري الطبيب أيضًا فحصًا للبول والدم لتأكيد تشخيص انحلال الربيدات.

قد تشمل الاختبارات لتحديد صحة العضلات والكلى تحديد الميوجلوبين في الدم والبول، والكرياتين كيناز وهو إنزيم في العضلات والدماغ والقلب ومستويات البوتاسيوم أو الكرياتين في الدم والبول.

إذا كنت تعاني من ألم مزمن في مفاصلك وعضلاتك بدون سبب معروف، فمن المهم التحدث مع طبيبك حول ذلك.