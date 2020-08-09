الأيس كريم مناسب للصيف.. 4 فئات ممنوعة من تناوله (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

يعتبر الأيس كريم من الأطعمة الخفيفة المنعشة في موسم الصيف، خاصة مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، لكن هناك بعض الفئات التي لا يجب عليها تناوله تجنبًا لحدوث أي مشكلات صحية. للمزيد اضغط هنا

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