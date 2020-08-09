3 أيام تفصل العالم عن اعتماد أول لقاح محتمل ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد تفشي فيروس كورونا المستجد لما يقرب من حوالي 8 أشهر، وتسببه في وفاة الآلاف وإصابة الملايين حول العالم، ينتظر الجميع -بفارغ الصبر- إنتاج أول لقاح محتمل للقضاء على كوفيد-19، أو على الأقل مقاومته، وقد تكون كلمة السر بعد 3 أيام، وتحديدا في الثاني عشر من شهر أغسطس الجاري.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة الروسية، اقترابها من الكشف عن أول لقاح في العالم، يحارب فيروس كورونا المستجد، والذي عمل على تطويره معهد "جماليا"، ومقره موسكو.

موعد التسجيل

وفقا لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، سيتم تسجيل اللقاح خلال شهر أغسطس الجاري، كما أكد مسؤولون في روسيا لشبكة "CNN"، أنهم يعملون من أجل تحديد موعد 10 أغسطس "غدا"، للموافقة عليه.

من جانبه أكد نائب وزير الصحة الروسي، أوليج جريدنيف، أن يوم 12 أغسطس الجاري، سيكون حاسما في تاريخ البشرية، حيث سيكون اللقاح قد اجتاز مرحلة التسجيل، على حد قوله، ما يعني بعد 3 أيام، وفقا لتصريحات أدلى بها لوكالة "إنترفاكس" الروسية.

من سيحصل على التطعيم أولا؟

كشف نائب وزير الصحة الروسي عن الفئات التي ستحصل على اللقاح أولا، مؤكدا: "سيتم تطعيم الفئات الأكثر تعرضا للمرض من العاملين في المجال الطبي، وكبار السن".

موعد الإنتاج التجاري

وفقا لوزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، فإن 3 شركات روسية ستبدأ في سبتمبر، الإنتاج التجاري لأول لقاح ضد كورونا، في مقاطعات موسكو وفلاديمير وياروسلافل".

وتابع الوزير الروسي: "في المرحلة الأولى من هذا العام، سيتم إنتاج عدة آلاف من اللقاحات شهريا، وبحلول بداية العام المقبل ستزيد الشركات الإنتاج إلى عدة ملايين".

روسيا تسابق لإنتاج لقاحين

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بشكل عام، تسابق روسيا الزمن لإنتاج لقاحين ضد كورونا بكميات كبيرة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، وهذا ما أكدته نائبة رئيس الوزراء، تاتيانا جوليكوفا، خلال اجتماع حكومي ترأسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت جوليكوفا: "يتوفر لقاحان واعدان لدينا، أحدهما تم تطويره بالاشتراك مع معهد جماليا التابع لوزارة الصحة ومعهد الأبحاث الـ48 التابع لوزارة الدفاع".

وتابعت: "الأول نخطط لتسجيله في أغسطس الجاري بشرط أنه بعد تسجيله سيكون هناك تجارب سريرية على ألف و160 شخصاً، ومن المقرر أن يتم إنتاج اللقاح بكميات كبيرة في سبتمبر 2020".

تركيبة اللقاح الروسي

يعتمد على فيروسات الغدة البشرية، التي تتمثل في نزلات البرد، وفقا لما ذكر موقع "themoscowtimes"

مميزاته

أنتج أجسامًا مضادة ضد فيروس كورونا التاجي في الفئران والحيوانات الرئيسية، تحيد الفيروس بشكل فعال.

حدثت التأثيرات في غضون أسبوعين بعد أخذ اللقاح عن طريق الحقن في العضلات.

انتهت اختبارات المرحلة الثانية السريرية والأخيرة المكونة من 100 شخص في 3 أغسطس، ومن ثم يتم إنتاجه لاستخدامه ضد الفيروس المتفشي، ولكن يتوقف ذلك على اعتماده في 12 أغسطس الجاري.

الآثار الجانبية

أجرى المختصون العسكريون والعلماء، التقييمات النهائية لنتائج اختبار اللقاح الجديد، ووجد أن كل المتطوعين الذين شاركوا بصحة جيدة وقد حصلوا على المناعة ضد الفيروس، ما يعني عدم وجود آثار جانبية.