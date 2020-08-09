وصفها متابعيها بـ"العجوز البشعة".. معلومات عن الإعلامية الأردنية سميحة مجدلاوية

علاقات و مجتمع

علقت الإعلامية الأردنية سميحة مجدلاوية، على التعليقات والانتقادات المتهكمة على مظهرها من قبل المتابعين عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلةً: "للمتنمرين، أنا مشيبة، أنفي كبير، أسناني زي الأرنب، ما عندي شفايف، بخوّف، عجوز وبشعة (وفقًا لتعليقات البعض ومسجاتهم) ومع كل هاد أنا راضية عن شكلي تمامًا".

وعلى الرغم من الانتقادات اللاذعة والانتقادات المتهكمة على مظهرها والتي ردت عليها بكل ثقة؛ فقد لقيت الإعلامية الأردنية دعمًا وتضامنًا كبيرًا من متابعيها ومن نجوم ونجمات المجتمع من الأردن وخارجه.

ومن بين التعليقات الايجابية التي تلقتها سميحة مجدلاوية، تعليق الإعلامية دانا أبو أخضر، حيث قالت: "إنتي جميلة، ما ينطق به الآخرون تعبير عنهم وعن فكرهم وليس تعبير عمن أمامهم".

ويُقدم هُن أبرز المعلومات عن الإعلامية الأردنية سميحة مجدلاوية، خلال السطور التالية، وفقًا لحساباها على مواقع التواصل الاجتماعي:

- سميحة مجلاوية، إعلامية أردنية، ولدت في 16 يناير.

- تقطن برفقة أسرتها في مدينة عمّان، عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية.

Advertisements

- تخرجت من جامعة البترا بدرجة البكالوريوس في تخصص الترجمة واللغويات.

- انضمت الى فريق عمل رؤيا في عام 2014 كمقدمة لنشرة أخبار الرياضة وبرنامج اكسترا تايم الذي يبث كل جمعة عبر شاشة رؤيا.

- لديها شغف بكرة القدم، والسيارات الرياضية، والطعام والموسيقى.

- تعتبر من الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

- يبلغ عدد متابعي سميحة مجدلاوية على "إنستجرام"، قرابة 150 ألف متابع.

- تعرضت للتنمر بسبب مظهرها، وهو الأمر الذي واجهته بقوة وشجاعة.