عقب تجديد حبسها.. من هي ريناد عماد بطلة تيك توك المتهمة بالفسق والفجور؟

علاقات و مجتمع

تصدر اسم ريناد عماد، بطلة فيديوهات الرقص على تيك توك، محرك البحث جوجل من جديد، عقب تجديد حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهم عدة أبرزها: التحريض على الفسق والفجور، وإعادتها إلى محبسها بالقناطر، في انتظار صدور حكم ضدها.

"هن" يرصد أبرز المعلومات عن ريناد عماد، خلال السطور التالية:

- اسمها الحقيقي منة الله عبد الله.

- يتابعها ما يزيد عن مليون و400 شخصا عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

- حصلت على ما يتجاوز الـ5 ملايين لايك على مقاطع فيديو التي تنشرها على حسابها الرسمي بتطبيق "تيك توك"، الذي يتابعها عليه ما يقارب المليون شخصًا.

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- الحكمة التي تؤمن بها: "إذا لم تقاتل من أجل ما تحب.. فلا تبكي على ما تخسره".

- تحرص من حين إلى آخر على ارتداء الشعر المستعار "بواريك"، بألوان مختلفة، أبرزها: الأصفر والأحمر والبينك والرمادي والأسود.

- تعتمد في مقاطع الفيديو التي تنشرها على الرقص والغناء والتعبير الحركي.

- اعترفت خلال التحقيقات بممارستها الدعارة مع الشباب بمقابل مادي.

- أكدت أن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.