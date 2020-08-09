مايا خليفة تعرض نظارة أفلامها للبيع دعمًا لضحايا لبنان

علاقات و مجتمع
في موقف حاسم منها أمام ما يمر به بلدها لبنان، قررت بطلة الأفلام الإباحية، المعتزلة، مايا خليفة، عرض نظارة أفلامها الشهيرة في مزاد على موقع يُدعى "eBay"، والتبرع بأرباحها لضحايا الحادث.
وكتبت "خليفة" عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "وصلنا 100 ألف دولار في 11 ساعة، يجب أن نحصل على نصف مليون دولار بحلول الأسبوع المقبل".
وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.
وطلب الرئيس اللبناني، في تصريحات، الثلاثاء الماضي، بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين جراء الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه بتجهيز طائرتي مساعدات طبية للشعب اللبناني وإرسالهما لبيروت، بشكل عاجل.
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