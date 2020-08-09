هل تعاني من أحدها؟.. 5 أمراض تسبب زيادة الوزن (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: تؤدي بعض الأمراض إلى حدوث خلل في توازن الهرمونات والمركبات داخل الجسم، ما يؤدي إلى حدوث تغيرات ملحوظة، على رأسها زيادة الوزن بشكل مفاجئ... اضغط هنا

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