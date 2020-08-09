للرجل.. حيل بسيطة لإخفاء الكرش بالملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني بعض الرجال من تراكم الدهون في منطقة البطن، ويحتارون في اختيار الملابس المناسبة لشكل أجسامهم، لذا يستعرض لكم "الخليج 365"، حيلاً لإخفاء دهون البطن عن طريق ارتداء القطع والألوان التي تجعلك تبدو أنحف وأكثر جاذبية، حسب ما جاء في شوارع الموضة في باريس.

- احرص على ارتداء ملابسك باعتماد صيحة اللون الواحد، خاصة في الأزياء الرسمية، لذا حاول بقدر الإمكان توحيد الألوان أو التدرج بها؛ لأن ذلك يشتت العين عن حجم ودهون البطن.

- يفضل ارتداء قطع الملابس المزينة برسومات ونقوش عند منطقتي الصدر والأكتاف؛ لأنها تجذب النظر إليهم وبالتالي تخفى التركيز على منطقة الدهون.

- شراء البناطيل التي تتميز بخصرها ذي الارتفاع المتوسط، والابتعاد تماماً عن السراويل بالخصر المنخفض والتي تبرز الدهون والترهلات.

- من الحيل المتعارف عليها في عالم الموضة رفع الأكمام، إذ تعمل هذه الحيلة على تشتيت الانتباه لحجم الحضر العريض ودهون البطن

-عليك ارتداء أكثر من قطعة، فعلى سبيل المثال يمكنك ارتداء بنطالاً مع تيشيرت وتنسيق جاكت أو كارديجان بألوان موحدة أو بتدريجات بسيطة.

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- اعتمد الألوان الغامقة؛ لإخفاء عيوب الجسم، ويمكنك ارتداء التيشيرت بتدريجات ألوان مختلفة، على أن يكون الألوان الفاتحة على الأكمام ومنطقة الصدر والألوان الداكنة عند منطقة الحضر.

- تجنب وضع القميص داخل البنطلون؛ لأن ذلك يساعد على إبراز منطقة البطن بشكل واضح.

- اختر الأنماط المخططة والمنقوشة، ولكن احرص على أن تكون النقوش صغيرة الحجم، فالخطوط العمودية والمقلمة تجعلك تبدو أطول وأنحف أما الخطوط العرضية تجعلك تبدو أقصر وأزيد وزنًا.

- احرص على أن تكون الإكسسوارات كبيرة الحجم، فعل سبيل المثال يفضل ارتداء القميص بأزرار كبيرة، واعتماد ساعة وحقيبة بحجم كبير.

- استخدام الحزام الرفيع يبرز منطقة البطن، لذا يفضل اعتماد حزام عريض بالألوان الداكنة كالأسود والكحلي.