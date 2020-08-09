"تجنب التليفزيون أثناء الأكل".. 10 عادات بسيطة يمكنك تغييرها لإنقاص وزنك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هناك الكثير من الطرق لفقدان الوزن، حيث لا يقتصر الأمر فقط على تناول الطعام بشكل صحيح وممارسة الرياضة بانتظام.

لكن هناك 10 عادات بسيطة يمكنك تغييرها لإنقاص وزنك إلى الأبد، يستعرضها "الخليج 365" وفقا لموقع "eatthis".

احتفظ بوجباتك الخفيفة الصحية في عبوات شفافة

عندما يتعلق الأمر بالأطعمة المغذية بين الوجبات، يجب أن تتخلص من رقائق الألومنيوم وخزن وجباتك الخفيفة الصحية في غلاف بلاستيكي، وفقًا لدراسة في مجلة التسويق، من المرجح أن يفرط الناس في تناول الأطعمة غير المحفوظة في عبوات شفافة، ما قد يحرمك من الوصول للوزن المثالي.

لا تترك الوجبات الخفيفة في مطبخك

عندما نظر بريان وانسينك، مدير مختبر كورنيل للأغذية، إلى صور 200 مطبخ، وجد علاقة بين وزن المرأة والطعام الذي تتركه في مطبخها، في الواقع، كانت النساء عرضة لزيادة الوزن 26 كيلو في المتوسط عندما وضعن المشروبات الغازية في المطبخ، و 20 كيلو أكثر عندما تركوا الحبوب، و8 كيلو عند تناول البسكويت مقارنةً بأولئك الذين لديهم مطبخ خال من الوجبات الخفيفة، تخلص من كل هذه الوجبات بعيدًا عن الأنظار.

تناول طعامك في الأطباق الصغيرة

يؤدي ذلك إلي تناول الطعام بكمية أقل عندما لا يكون هناك مساحة كبيرة لوضعه، لذلك يجب تناول الطعام في أطباق صغيرة، سينتهي بك الأمر لتوفير كمية أقل بنسبة 22 بالمائة، والأفضل من ذلك، إذا استخدمت ملعقة كبيرة، يمكنك توفير 14 بالمائة، مع وجود القليل من الطعام أمامك.

رتب ونظم مطبخك

سواء كنت تعتبر نفسك مهووسًا بالنظافة أو لا، حافظ على مطبخك مرتبًا.

وفقًا لدراسة في البيئة والسلوك، فإن الطعام في مطبخ غير منظم أو نظيف، يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تناول كميات أكثر بنسبة 40 بالمائة، عما إذا كان نظيفا ومرتبا، واستهلكن النساء ما يقرب من ضعف السعرات الحرارية، يبدو أن التخلص من الفوضى في المطبخ قد يكون هو المفتاح للتخسيس مرة واحدة وإلى الأبد.

Advertisements

جهز الأطعمة الصحية أولا

ليس صحيحا أن تتناول الوجبات الخفيفة الحلوة أو المالحة، إذا كان لديك خضروات مقطعة في ثلاجتك، إن أهمية تحضير طعامك الصحي وتجهيزه، تكمن في احتمالية أنك لن تتناول وجبات سريعة قبل وصولك إلى المنزل حيث ستكون قد قضيت وقتًا في تحضير شيء آخر.

اضبط المنبه على هاتفك

قد تحتاج إلى هاتفك للحصول على رسائل تحفيزية كل أسبوع لتذكيرك بأهدافك في إنقاص الوزن، وإذا كنت ترغب في القيام بذلك بنفسك، فاضبط منبه هاتفك مع تذكير يومي بعدد السعرات الحرارية المحددة لكل وجبة.

تناول الطعام بدون تشغيل التلفزيون

تحتاج إلى المضغ بأكثر من مجرد فمك، اشرك أذنيك أيضًا، وفقا لدراسة نُشرت في مجلة Food Quality" "and Preference، فإن صوت تناولنا للطعام له تأثير على استهلاكنا للغذاء، وإذا فعلت عكس ذلك، يمكن أن ينتهي بك الأمر لتتناول المزيد من السعرات الحرارية.

تقليص وجباتك الخفيفة

لا تحرص بشكل مستمر على تناول الأطعمة المصنعة مثل "كيس الشيبسي"، لأنه قد ينتهي بك الأمر إلى استهلاك أكثر مما كنت تخطط في الواقع، لذا قلل من تناول الوجبات الخفيفة للمساعدة في الالتزام بالسعرات الحرارية اليومية.

حافظ على تنظيم ثلاجتك

ليس سراً أنك ستأكل على الأرجح ما هو في مقدمة ومنتصف الثلاجة، لهذا السبب يجب أن تفكر في إعادة تنظيم ثلاجتك، تأكد من أن أول ما تراه عند فتحها هو المنتجات الطازجة أو وجبة خفيفة صحية أو وجبة قمت بإعدادها، من خلال تخزين الحلويات على الرفوف السفلية أو في ظهر الأدراج، سوف تنسى الأطعمة التي تفسد النظام الغذائي.

جهز تذكيرات صحية دقيقة

تفاحة في اليوم قد تجنبك الذهاب للطبيب، لكن من منا يحرص على تناول الفاكهة كل يوم؟، إنه ليس جزءًا حيويًا من روتينك الصباحي مثل تنظيف أسنانك أو ربط حذائك، ولهذا السبب تحتاج إلى التذكير به.