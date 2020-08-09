صيحات مكياج تفيض جمالاً وأنوثة... لا تترددي في تجربتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 أغسطس 2020 04:42 مساءً - يعد المكياج أفضل طريقة للمرأة للتعبير عن نفسها، ليس هذا فقط، وإنما يحسن من مزاجها أيضاً، ويبرز ملامح وجهها بأفضل طريقة. ولتواكبي الموضة في تطبيق المكياج، نرصد لك مجموعة صيحات مكياج تفيض جمالاً وأنوثة، فلا تترددي في تجربتها.



خطوط الأيلاينر الجريئة

خطوط الأيلاينر الجريئة



لطالما كان الأيلاينر مستحضر المكياج المفضل لدى جميع السيدات، حيث بالإمكان اعتماده بطرق مختلفة تبرز العين وتجعلها أكبر حجماً وأكثر اتساعاً. إلا أن خطوط الأيلاينر الملون الجريء ستكون الموضة الأبرز خلال الأيام المقبلة، فاعتمديها تحت الحاجب مباشرة، وبشكل مجنح على طول الجفن العلوي امتداداً الى خارج العين.

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مكياج العيون متعدد القوام



إن مزج ظلال العيون متعددة القوام، الكريمية واللامعة والميتاليك... هي طريقة سهلة لإضافة بعد الى العيون. وللحصول عليه، لا تترددي في دمج كل من الظلال المعدنية الثقيلة، واللامعة اللافتة للنظر، وتلك المحايدة، على كامل الجفن العلوي وتحت الجفن السفلي، وذلك لتحصلي على مظهر مختلف يفيض جاذبية وأنوثة.

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مكياج عيون سموكي

مكياج عيون سموكي



على رغم أن المكياج السموكي هو أحد أكثر أساليب المكياج استخداماً من النساء، إلا أن كثيرات منهن يخفقن في تطبيق ظلال العيون بأسلوب دخاني بالطريقة الصحيحة. وبما أن المكياج الدخاني سيكون موضة مكياج رائجة جداً، فكل ما عليك فعله هو استخدام أحمر شفاه بلون داكن وتمريره على جفنك العلوي مرات عدة، من ثم مزجه بأطراف أصابعك.



مكياج الشفاه الأحمر المشرق

مكياج الشفاه الأحمر المشرق



سنرى هذا الموسم عيوناً طبيعية جداً، لكنها مقترنة بمكياج شفاه أحمر ساطع، بديلاً للروج ذي الألوان الداكنة مثل التوتي والنبيذي... وهذا التناغم سيكون من أبرز صيحات المكياج خلال الأيام المقبلة، فاعتمديه لإطلالاتك المختلفة لتحصلي على إطلالة في منتهى الجمال والجاذبية.



مكياج البشرة الكريمي

مكياج البشرة الكريمي



على رغم أن كريم الأساس هو الخطوة الأساسية في معظم أساليب المكياج، إلا أنه سيأخذ هذا الموسم مقعداً خلفياً بعض الشيء، بمعنى أنه عليك الاستغناء عن كريمات الأساس ذات التركيبات الثقيلة والمركزة، واستبدالها بكريم أساس بتركيبة كريمية خفيفة الوزن وتدوم لوقت طويل على البشرة.

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