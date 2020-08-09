كيف تختارين العطر المناسب لشخصيتك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 أغسطس 2020 04:42 مساءً - العطر هو مستحضر يُصنع من مواد طبيعية أو اصطناعية أو من مزيج يتألف من كليهما، ويُستخدم بعدة طرق لإضفاء روائح زكية، كما عُرف منذ القِدَم بأنه عنوان للشخصية؛ فاختيار العطر المناسب يجعل الشخص مميزًا به، ويلعب دورًا في مدى قبول الآخرين له أو رفضهم، فإليكِ -عزيزتي- فيما يلي بعض النصائح لاختيار العطر المناسب لكِ.



ما يجب معرفته عن العطور

العطور



تتمُّ صناعة العطور من خليط زيت عطري مع كمية كحول مناسبة، وتكون على عدة أشكال كالسائل والصلب والبخور وغيرها، وتُصنف العطور حسب مكوناتها كالموالح والحمضيات، أو الفواكه والخضراوات، أو الزهور والنباتات العشبية، أو التوابل والأخشاب، أو المسك والعنبر وغيرها، ويمكن حاليًّا تركيب العطور من مواد كيميائية بحيث تبدو وكأنها روائح طبيعية. وتُصنع العطور من ثلاث طبقات؛ أولها النغمة العلوية، وهي الرائحة التي يشمها الشخص فور رش العطر مباشرة، وتدوم دقائق قليلة، ثم مرحلة قلب العطر، وهي النغمة الوسطى التي تظهر بعد اختفاء النغمة العلوية مباشرة، وتستمر لمدة تصل إلى ساعة أو أكثر، ثم قاعدة العطر، التي يختتم بها العطر ألحانه، والقوام الأساسي الذي يميز عطرًا عن الآخر، ولذا لا تتسرعي في شراء عطر بمجرد شمه لدى البائع وإعجابك به للوهلة الأولى، بل عليكِ -عزيزتي- الانتظار حتى يهدأ العطر وتصل الرائحة إلى مرحلة القاعدة، التي ربما تجعلك تحبين العطر أكثر أو لا تحبينه.

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عوامل اختيار العطر المناسب لكِ ولشخصيتك

اختيار العطر المناسب



يجب اختيار العطر المناسب لك بناءً على عدة عوامل، أولها العوامل المناسبة لكِ، كسعر العطر والتكلفة المادية المناسبة لكِ، ومراعاة مدة بقاء الرائحة على الجلد والملابس ومدى تقبُّل من حولك للرائحة، إلى جانب تأثير العطر على الملابس والمكان، والوقت المستخدم فيه العطر؛ فهناك عطور مناسبة للصباح وأخرى للمساء، بالإضافة إلى اختيار العطر على حسب فصول العام، فهناك عطور صيفية وأخرى شتوية، ويجب اختيار ما يناسب مزاجك وأعصابك وينعش مشاعرك من الأزهار والمسك وغيرها، حيث تمثِّل عطور الحمضيات الشخصيات المحبة للرياضة والمنافسة والنشاط والحيوية، في حين تناسب عطور العود المرأة الواثقة من نفسها والقوية والراغبة في النجاح، فيما تمثِّل عطور الشوكولا والفانيلا والقرفة والقهوة وما يشابهها الشخصية الحسية المُحِبَّة للمتعة، أما العطور البحرية فتناسب الشخصية البسيطة والشعبية التي تكره التجديد.

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