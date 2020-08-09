تسريحة الفيونكه لإطلالة شبابية

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 أغسطس 2020 04:42 مساءً - برزت تسريحة الفيونكة في الآنونة الأخيرة بشكل لافت، مما جعلها من أكثر تسريحات الشعر اعتمادًا؛ إذ ساعد التنوّع في تطبيقها أن تكون خيارًا مناسبًا لجميع المناسبات سواء للإطلالات العملية النهارية أو المناسبات كالأعراس والخطوبة.
فإذا كنت تبحثين عن تسريحة شعر عصرية وأنيقة في آن، وتضمن لك إطلالة جذّابة تُبرز ملامح وجهك بشكل لافت في جميع مناسباتك، ستكون تسريحة الفيونكه خيارك الأمثل.
تسريحة الفيونكه بالصور
إليك، وبالصور أجمل موديلات تسريحة الفيونكة تُناسب جميع الإطلالات، لتختاري منها ما يُناسب ذوقك وشخصيتك:
تسريحة الفيونكه العملية
للبحاثات عن الإطلالة الشبابية والعملية، خصوصًا لمن لا يملكن الوقت الكافي لارتياد صالونات تصفيف الشعر، ستكون هذه التسريحة خيارك الأمثل.
تسريحة الفيونكة للمناسبات
لإطلالة لافتة وأنيقة في الوقت ذاته وتُبرز ملامح وجهك بشكل جذّاب، اختاري تسريحة الفيونكه المرفوعة الى الأعلى بأسلوب الشينيون.
تسريحة الفيونكه مزيّنة باكسسوار
مما لا شك، أن تزيين تسريحة الشعر باكسسوار مميّز يزيد من جمال التسريحة مهما كان شكلها.لذلك، زيّني تسريحة الفينوكه باكسسوار يتناسب مع إطلالتك.
تسريحة الفيونكه العفوية
لإطلالة عفوية نابضة بالحياة، اختاري تسريحة الفيونكه بأسلوب عفوي مع ترك الشعر منسدلًا.
تسريحة الفيونكه مع وشاح
إذا كنت ترغبين بإطلالة تُظهرك أصغر سنًا، لا تتردّدي في اختيار تسريحة الفيونكه بأسلوب عصري مع تزيينها بوشاح لافت.
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طريقة تطبيق تسريحة الفيونكه
إليك، طريقة تطبيق تسريحة الفيونكه سهلة وبسيطة لإطلالة عصرية وأنيقة في الوقت ذاته:
- اغسلي شعرك بالماء والشامبو، واتركيه حتّى يجفّ.
- مشطّي الشعر باستخدام مجفّف الشعر الكهربائي، للتأكّد من عدم تشابكه.
- اقسمي شعرك عرضيًّا إلى قسمين متساويين من الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى.
- اربطي القسم السفلي من الشعر باستخدام رباط مطاطي، مع مراعاة عدم شدّه بقوة.
- اقسمي القسم العلوي من الشعر إلى نصفيين متساويين، ويرفع النصف العلوي من الشعر نحو مقدّمة الرأس، بينما يبقى النصف السفلي منسدلًا نحو الأسفل للحصول على شكل عقدة أو بفّ.
- اقسمي العقدة إلى جزئين باستخدام أصابعك يمينًا ويسارًا، وثبتّي كل طرف ببنسة أو دبوس شعر غير مرئي لتظل ثابتة.
- خذي خصلة الشعر التي تقع أسفل العقدة وارفعيها للأعلى. ثم ثبتيها بدبوس شعر غير مرئي، لتنعمي بتسريحة شعر فيونكه ناعمة مفعمة بالأنوثة.
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