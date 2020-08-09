إطلالات أمل كلوني باللون الأخضر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 أغسطس 2020 04:42 مساءً - اهتمَّت الكاتبة والناشطة الحقوقية والمحامية المتخصصة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان أمل كلوني، بأزيائها بشكل واضح؛ حيث تختار ما يتناسب مع قوامها ومكانتها وشخصيتها، وتراعي مناسباتها ولون بشرتها أيضًا عند اختيار قطع الأزياء، ولتميزها في التنسيقات المختلفة، جمعنا لكِ -عزيزتي- من وحيها عدة إطلالات مختارة ومنسقة بعناية باللون الأخضر.



أمل كلوني بفستان شبابي باللون الأخضر

أمل كلوني بفستان شبابي باللون الأخضر



في إطلالة شبابية مناسبة للحفلات البسيطة، تألقت أمل كلوني بفستان أخضر قصير مصمم بقصة ضيقة ومحددة للخصر من الأعلى، وتتسع من الأسفل ومزينة بقماش مموج في الأطراف، واعتمدت أمل لهذه الإطلالة حذاءً ذا كعب أخضر مصممًا بشكل مفتوح ومميز، وأقراطًا ذهبية دائرية متدلية، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الشعر المنسدل بأسلوب الويفي مع المكياج المرتكز على طلاء الشفاه الزهري.

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إطلالة أمل كلوني بالتنورة الخضراء

أمل كلوني بالتنورة الخضراء



لأننا نميل في الصيف إلى اختيار الألوان الزاهية ذات الدرجات المنعشة والمناسبة للإطلالات العملية، اخترنا لكنّ من أمل كلوني مظهرًا عصريًّا، حيث ارتدت تنورة قصيرة باللون الأخضر مع معطف طويل بذات الدرجة من اللون الأخضر، وأكملته ببلوزة بنيّة ناعمة وحذاء ذي كعب بنيّ، وتزينت بتسريحة منسدلة ومموجة، ونظارات ضخمة باللون البني الداكن مع أقراط صغيرة بيضاء.

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إطلالة لامعة لمظهر جذاب من أمل كلوني

إطلالة لامعة من أمل كلوني



في إطلالة بسيطة للسجادة الحمراء، أطلّت أمل كلوني ببلوزة لامعة باللون الأخضر مصممة بأكمام قصيرة، وأكملتها بتنورة بيضاء مزينة بتطريزات وفصوص عرضية لامعة، وتجمّلت بحذاء ذي كعب، وبحقيبة ذات لون مشابه لفصوص التنورة، وسرحت شعرها بتسريحة الويفي المنسدل.

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إطلالة نهارية باللون الأبيض والأخضر

إطلالة نهارية باللون الأبيض والأخضر



نسّقت أمل كلوني في إحدى إطلالاتها النهارية فستانًا أبيض مزينًا بالأخضر في أطراف الأكمام، ومصممًا بخطين في المنتصف، مع حذاء بني وحقيبة ضخمة ونظارات شمسية، وأكملت تألقها بمكياج ناعم وتسريحة منسدلة وبسيطة للشعر.

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تنسيقات أمل كلوني بقماش المخمل الأخضر

تنسيقات قماش المخمل الأخضر من أمل كلوني



فضّلت أمل كلوني القطع المصممة بقماش المخمل الأخضر في عدة إطلالات، ومنها ظهرت بمعطف من قماش المخمل الأخضر مع بلوزة لامعة باللون الأسود، وأكملت مظهرها بحقيبة سوداء وتسريحة مموجة ومنسدلة ومكياج مرتكز على طلاء الشفاه الأحمر، فيما ظهرت في إطلالة أخرى ببلوزة وتنورة من قماش المخمل الأخضر المصمم بطريقة أنثوية صيفية، واختارت لمظهرها حقيبة سكَّرية ومكياجًا مرتكزًا على طلاء الشفاه الداكن وتسريحة مموجة؛ لمظهر جذاب.

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