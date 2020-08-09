استوحي فساتينك من شيلاء سبت لإطلالة متجددة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 أغسطس 2020 04:42 مساءً - شيلاء سبت، ممثلة وعارضة أزياء بحرينية، عُرفت من خلال ظهورها في مسابقة "بحرين توب مودل"، حيث فازت بملكة جمال البحرين عام 2010، وقدمت العديد من المسلسلات والمسرحيات وأعمال السينما بعدها، وعلى صعيدها الشخصي، امتازت باختيار الأزياء المناسبة لقوامها ولون بشرتها ومجتمعها العربي، لذا استوحينا لكِ عدة فساتين؛ يمكنكِ أن تستهلمي منها أفكارًا للظهور بإطلالة متجددة ومميزة.



إطلالات الفساتين الأنثوية

إطلالات الفساتين الأنثوية



لـ فساتين ناعمة تناسب أرقى المناسبات، اختارت شيلاء سبت فستانًا زهريًّا مصممًا بقصة ضيقة في الأعلى وبقصة منفوشة ولامعة من الأسفل؛ لزيّ أنثوي جذاب، ونسقت فستانًا زهريًّا طويلًا مصممًا بأكمام منفوخة وتطريزات ذهبية في المنتصف مع مجوهرات ذهبية وتسريحة مموجة للشعر، وتألقت بفستان عربي واسع مصمم بقماش أبيض مزين بالزهور الملونة ومطرز بقماش الدانتيل الذهبي بطريقة مميزة.

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فساتين بألوان حيادية من شيلاء سبت

فساتين بألوان حيادية



لمُحِبَّات الألوان الحيادية، يمكنكنّ أن تستلهمن من شيلاء أحدث إطلالاتها بفستان أسود طويل وضيق مزيّن بلمعة ناعمة؛ ليناسب الحفلات، أو اختيارها لفستان أسود قصير ومنفوش مزيّن بمطاط في الأكتاف ومنقط بالأبيض؛ لزيّ مناسب للشابات في الجمعات البسيطة، كما اخترنا لكنَّ فستانًا رماديًّا طويلًا وواسعًا مصممًا بمظهر بوهيمي، وأكملته بحزام عريض للخصر، كما جاءت بفستان أبيض قصير ومنفوش مزين بأكمام منفوخة مزينة بمطاط وريش.



خيارات الفساتين المصممة بلمعة للمناسبات الضخمة

خيارات الفساتين المصممة بلمعة للمناسبات الضخمة



فضّلت شيلاء سبت الظهور بالفساتين اللامعة في إطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن موديلات فساتينها ظهرت بفستان زهري قصير ومنقوش مصمم بقصة واسعة من الأعلى، وتكسوه اللمعة الفضية بطريقة مناسبة للشابات في الحفلات الضخمة، وأطلّت بفستان ضيق وطويل مصمم بقماش لامع باللون الفضي المزين بقماش البيج الملتفّ، وأكملت إطلالتها بتسريحة منسدلة للشعر، وارتدت فستانًا ضيقًا وطويلًا مصممًا باللمعة الفضية، وزيّنته بمجوهرات فضية وتسريحة مرفوعة للشعر؛ لمظهر مناسب للحفلات الضخمة، ولإطلالة مناسبة لحفلات الزواج تأنقت بفستان رمادي طويل مزين بوشاح لامع وطويل مصمم بقصة ناعمة ومميزة، ولمظهر ناعم؛ ظهرت بفستان ضيق وقصير باللون الذهبي المزين بخطوط، وأكملت مظهرها بحذاء وحقيبة باللون البني المنقوش بالبيج.

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