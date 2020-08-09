موديلات بناطيل الخصر العالي عصرية من مجموعات ريزورت 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 أغسطس 2020 04:42 مساءً -

لأن موسم العطلات لا يكتمل بدون الأزياء المريحة والفضفاضة وبالأخص البناطيل، قدمت لنا أهم دور الأزياء العالمية ابتكارات زاخرة من بناطيل الخصر العالي ذات التصاميم المريحة والعصرية في الوقت ذاته ضمن مجموعات ريزورت 2021.

بنطلون خصر عالي أبيض فضفاض من جيل ساندر Jil Sander



تميّزت موديلات البناطيل بالخصر العالي التي قدمها أهم المصممين العالميين ضمن مجموعات ريزورت 2021 بتصاميم وخامات وقصات ونقشات متنوعة تراوحت بين قماش الدنيم والطبعات والنقشات العصرية بالإضافة إلى الأطوال المختلفة كي تناسب جميع الأجسام.

تابعي معنا اليوم من خلال الخليج 365 أجمل موديلات بناطيل خصر عالي التي انتقيناها لك خصيصاً لموسم العطلات من مجموعات ريزورت 2021 مع طرق متعددة لتنسيقها بالشكل الأفضل، واختاري منها ما يليق بك!

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بناطيل خصر عالي بتصاميم عصرية من مجموعات ريزورت 2021

بناطيل خصر عالي دنيم من مجموعات ريزورت 2021

بنطلون خصر عالي دنيم من ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti



لا تزال موضة بناطيل الدنيم مهيمنة على ساحة أزياء الموسم، بالأخص موديلات بناطيل خصر عالي دنيم التي ظهرت بقوة ضمن أزياء العطلات هذا العالم في مجموعات ريزورت 2021.

وقد أعجبنا بنطلون الدنيم خصر العالي بلونه الأزرق النيلي من مجموعة ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti، والذي تم تنسيقه مع كنزة باللونين الأبيض والأزرق وحزام خصر لإطلالة مناسبة لموسم العطلات.

كذلك، فقد لفتنا تصميم بنطلون الدنيم بخصر عالي المفعم بالأنوثة ضمن عرض فكتوريا بيكهام Victoria Beckham، بتصميمه الأنيق الذي يبرز جمال الجسم. وقد تم تنسيقه مع توب بالتقليمات وحزام خصر بالإضافة إلى حذاء بكعب لإضفاء لمسة مترفة.

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يمكنك اعتماد جاكيت الجلد باللون الأسود فوق هذه الإطلالة لأسلوب عصري ملفت.

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بناطيل خصر عالي بالنقشات من مجموعات ريزورت 2021

بنطلون خصر عالي بالتقليمات من بربري Burberry



موضة النقشات والطبعات مستمرة ضمن مجموعات ريزورت 2021، وقد برزت بشكل ملفت أنيق ضمن أزياء موسم العطلات بالأخص من خلال بناطيل خصر عالي بالنقشات التي جاءت بتقليمات طولية أو من خلال طبعات الورود أو البولكا دوت polka dot لتوقظ فينا شعور المغامرات والسفر والعطلات.

أعجبنا بنطلون خصر عالي بالتقليمات باللونين البيج والرمادي من بربري Burberry والذي تم تنسيقه مع توب من نفس الخامة والنقشة واللون لإطلالة بلوك موحّد.

أما البنطلون خصر عالي بولكا دوت فقد جاء أنيقاً وجذاباً باللونين الأبيض والأسود من توقيع دار فالنتينو Valentino الراقية. وقد تم تنسيقه مع توب بنفس النقشة ولكن بحجم أكبر لكسر رتابة الأسلوب.

بناطيل خصر عالي قصيرة فضفاضة من مجموعات ريزورت 2021

بنطلون خصر عالي قصير من فيليب ليم Phillip Lim



إنها موضة البناطيل القصيرة الفضفاضة هذا الموسم! لذلك لا تنسي أن تقتنيها في خزانتك. وقد اخترنا لك من مجموعات ريزورت 2021 مجموعة متألقة يمكنك تنسيقها لمختلف المناسبات.. كل ما هو عليك فقط تغيير الاكسسوارات والأحذية.

من علامة فيليب ليم Phillip Lim اخترنا لك هذا البنطلون الخصر العالي بتصميمه القصير ولونه الأبيض الذي يصل إلى الكاحل لإطلالة مريحة خلال العطلات. نسقيه مع توب بنفس اللون أو مع توب بالتقليمات لإبراز أسلوب الرحلات، ولا تنسي اعتماد حذاء السنيكرز أو ال espadrilles القش معه.

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