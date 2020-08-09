صيحة نقوش الحيوانات من وحي الفاشينيستا العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 أغسطس 2020 04:42 مساءً - عادت صيحة نقوش الحيوانات الى الواجهة لموسم صيف 2020 هويبدو بأنها لن تزول قريباً، خصوصاً أن النجمات والفاشينيستا العربيات أظهرن شغفاً كبيراً فيها منذ العام الماضي، وما زلن يواكبنها في مختلف إطلالاتهن.

تمنح هذه النقوش أي لوك طابع قوة وتمرد . ولم توفر الفاشينيتسا العربيات والنجمات فرصة لدمج هذه الصيحة مع ستايلاتهن إن كان من ناحية تنسيق قطعة واحدة منه في اللوك أو ابتكار لوك مؤلف من نقوش حيوانات متعددة.

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التوازن في نقوش الحيوانات





جويل ماردينيان

ولكن حاذري، فهذه الصيحة قد تتحول من نعمة الى نقمة إذا ما بالغنا بارتدائها، كأن نختار ان نرتديها في لوكاتنا من الرأس الى القدمين من دون توازن في ستايل النقوش وألوانها، وللمبتدآت في المجال، تكفي قطعة واحدة يتم تنسيقها بعناية مع سائر اللوك لتحصلي على سحر هذه الموضة المميزة. رأينا الكثير من النجمات يسحرننا بها طوال العام، ما يدل على أن موضة نقوش الحيوانات عابرة للمواسم ولا يحدها حال الطقس.



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استلهمي فن تنسيق ملابس النقوش من الفاشينيستا



THE HALA 2







ولم يقتصر حب هذه الموضة على نجمات الصف الأول، بل امتد أيضاً الى الفاشينيستا العربيات والمؤثرات ومدونات الموضة والستايليست، فرأيناها على ميريام الأبيض على شكل تي شيرت تارة وسروال ضيق تارة أخرى، كما ألهمتنا ايقونة الموضة ليلى عزيز حول كيفية مواكبة هذه الموضة بالإطلالة بالكامل حتى وصولاً الى الحذاء.

ها قد جمعنا لك أبرز إطلالات النجمات بهذه الصيحة لتستلهمي منهن كيف ستواكبينها بنفسك في صيف 2020! فشعبيتها مستمرة بالتزايد!

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