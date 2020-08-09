للمحجبات.. استوحين إطلالاتكن الحيادية من دلال الدوب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 أغسطس 2020 04:42 مساءً - دلال الدوب، من أشهر مدوّنات الموضة الخليجيات، أنشأت المدونة الخاصة بها عام 2012، وهي مختصة بالأزياء والمكياج والجمال والموضوعات التي تهم الشابات، وفي عام 2013 أسست قناتها على "يوتيوب"، ووصل عدد المشتركين فيها إلى أكثر من 850 ألف مشترك، وتحرص دلال على نشر الكثير من الصور لإطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيّما "إنستجرام"، حيث يتابعها من خلال حسابها الرسمي أكثر من مليونين و٧٠٠ ألف متابع، واليوم جمعنا لكنّ من إطلالاتها أحدث الإطلالات الحيادية، فتألقن على غرارها.



إطلالات اللون الأسود

إطلالة دلال بقميص أسود مع بنطال أسود واسع

تحرص دلال الدوب على تنسيق القطع السوداء؛ لما تضفيه من فخامة على من ترتديها، كما تتميز بإخفاء عيوب الجسم، ومن وحيها؛ جمعنا لكنّ عدة خيارات، منها إطلالتها بقميص أسود واسع مصمم بأكمام منفوخة، وأكملته بحزام لإبراز الخصر، ونسقته مع بنطال أسود واسع مصمم بطبقات، وزيّنت إطلالتها الحيادية بحجاب أبيض وحذاء باللونين الأبيض والأسود، وفي إطلالة أخرى ظهرت ببلوزة سوداء مع بنطال وبليزر باللون الأسود المخطط بالأبيض، وأكملت مظهرها بحذاء أسود وحجاب أبيض؛ لزيّ حيادي مناسب للعمل.



خيارات الأزياء البنية من دلال الدوب

إطلالة شبابية باللون البني لدلال الدوب

تفضِّل دلال الدوب القطع البنية في إطلالتها الحيادية، ومنها ارتدت معطفًا بنيًّا طويلًا مع بلوزة وبنطال باللون الأسود وحجاب وحذاء باللون الأبيض؛ لمظهر رسمي بأسلوب شبابي، وتأنقت ببلوزة مصممة بطبعات بنية مع تنورة بليسيه وحزام للخصر باللون الأسود، وأكملت مظهرها بحجاب وبلوزة يكسوهما اللون الأبيض؛ لمظهر محتشم مناسب للسفر، واختارت في إطلالة أخرى بنطالًا وبليزر بنيَّيْن مع حجاب وبلوزة بيضاء، وزيّنت دلال إطلالتها بحزام عصري للخصر.

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تنسيقات القطع البيضاء

إطلالة نهارية باللون الأبيض لدلال الدوب

يُعَدُّ اللون الأبيض من أكثر الألوان المناسبة للإطلالات الحيادية؛ لمناسبته لكل الأوقات، وعن دلال؛ فقد اعتمدت في إحدى إطلالات الفترة النهارية قميصًا أبيض طويلًا مصممًا بأكمام منفوخة، ومزينًا بكتابات سوداء مع بنطال أسود، وأكملت جمال مظهرها بحذاء وحقيبة باللون الأسود مع حجاب أبيض؛ لزيّ بسيط، وفي إطلالة أخرى تألقت بفستان أبيض طويل مصمم بقصة ناعمة في الخصر، وجمّلت مظهرها بحذاء أزرق ذي كعب وحقيبة بنية وحجاب أبيض، لمظهر أنيق مناسب للجمعات والحفلات البسيطة.

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