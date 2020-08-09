كاجوال وخاتم ألماس.. ياسمين صبري في فوتوسيشن جديد (صور)

لايف ستايل

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها بأحدث جلسات تصويرها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت الفنانة بلإطلالة كاجوال، مرتدية سترة من الستان باللون الكُحلي، مع بنطلون أصفر. واعتمدت "ياسمين" على الشعر المنسدل الليس، والمكياج بألوان الروز، والكونتور لتحديد ملامحها، فضلًا عن اعتمادها على قلادة وخاتم من الألماس. Advertisements وكانت الفنانة شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل "فرصة تانية" أمام أحمد مجدي، هبة مجدي، وآيتن عامر.

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