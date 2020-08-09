الامارات | كادت تختنق بها .. طفلة بريطانية تعثر على كمامة داخل وجبة دجاج

شكرا لقرائتكم خبر عن كادت تختنق بها .. طفلة بريطانية تعثر على كمامة داخل وجبة دجاج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجت طفلة بريطانية تبلغ من العمر 6 سنوات، من الاختناق خلال تناولها قطعة دجاج من وجبة اشترتها من أحد مطاعم الوجبات الشهيرة على مستوى العالم، حيث وجدت قطعة ن كمامة طبية داخل الطعام. وذكرت

والدة الطفلة، لورا أربر، إنها قامت بشراء وجبة تضم 20 قطعة دجاج من أحد فروع المطعم في ألدرشوت" بـ"هامبشير" في بريطانيا، وفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وعندما عادت إلى المنزل، جلست مع أطفالها لتناول

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الطعام، إلا إنها لاحظت فجأة أن ابنتها مادي، 6 أعوام، تواجه صعوبة في تناول الطعام، لتكتشف أجزاء من كمامة طبية زرقاء داخل الدجاج.

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