استقالت من منصبها على الهواء.. من هي وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد؟

علاقات و مجتمع

بعد أيام من الانفجار الكبير الذي هز العاصمة بيروت وتسبب في مقتل أكثر من 150 شخصًا، لم تسطتع وزيرة الإعلام البقاء في منصبها، لتعلن استقالتها في مؤتمر صحفي على الهواء معتذرة للشعب اللبناني، من حكومة حسان ديوان.

وقالت الوزيرة اللبنانية، منال عبدالصمد، خلال المؤتمر الصحفي، "أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال، وبما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدّم باستقالتي من الحكومة".

وجاءت استقالة الوزيرة بعد يوم واحد من احتجاجات غاضبة شهدتها مدينة بيروت أمس تحت شعار"يوم الحساب" شهدت اقتحام مقار بعض الوزارات ومناوشات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وفق موقع "روسيا اليوم".

ويُقدم "هُن" أبرز المعلومات عن الإعلامية اللبنانية منال عبدالصمد، خلال السطور التالية.

منال عبدالصمد، ولدت في عماطور، إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان، في 25 مارس عام 1975، وتبلغ من العمر 45 عامًا.

حاصلة على دكتوراه في القانون، من جامعة باريس، بانتيون سوربون، وذلك في عام 1997، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

التحقت بالعمل في وزارة المالية، وشغلت منصب مركز رئيس مصلحة التدقيق والسياسات الضريبية.

في عام 2000، عُيّنت عضواً في أول فريق عمل إحداث وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في لبنان، وهي عضو في لجنة الاعتراضات على ضريبة القيمة المضافة منذ عام 2004.

منال عبدالصمد، عضو فاعل في انضمام لبنان إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف لمنع تآكل وتهريب الأرباح وفق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول مجموعة العشرين، في عام 2016.

تم اعتمادها كخبير متخصص من صندوق النقد الدولي لتقييم الإدارات الضريبية في العالم.

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وكانت أول مهمة ميدانية لها في تونس، في عام 2018)، وهي أيضًا أستاذة محاضرة في الجامعة الأميركية في بيروت، وفي جامعة القديس يوسف، منذ عام 2009.

عضو فاعل في انضمام لبنان إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف لمنع تآكل وتهريب الأرباح BEPS وفق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ودول مجموعة العشرين G20.

حائزة على العديد من الأوسمة والجوائز العلمية والعملية، ففي عام 2008، حازت درعا من المعهد الوطني للإدارة (ENA) تقديرا لنيلها المرتبة الأولى في الدورة التدريبية العليا لقياديي الإدارة العامة (من أصل 400 مدير).

نالت في عام 2010 جائزة جمعية التكريم الدولية The International Honor Society "Beta Gamma Sigma" (وهي أرفع تقدير يمنح لتلميذ تابع لجامعة معتمدة من الجمعية المتقدمة لكليات إدارة الأعمال في العالم AACSB International).

منحت عضوية لمدى الحياة في الجمعية المذكورة، وذلك للنتائج الباهرة والتفوق الذي حققته في دراساتها العليا في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)- (معدل عام 95%).

في 21 يناير، شغلت منصب وزيرة الإعلام، ضمن التشكيل الجديد للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب.

عقب ساعات من توليها منصبها الجديد، توالت التهاني، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من صورها، ليصفونها بملكة الجمال، كما أضاف البعض لقب ملكة جمال برشلونة، نظرًا لأنها من مشجعي نادي برشلونة.