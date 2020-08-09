رانيا يوسف تدعم مصطفى حفناوي: بإذن الله يقوم بالسلامة لأهله

علاقات و مجتمع

انضمت الفنانة رانيا يوسف، لقائمة الداعمين، للإنفلونسر مصطفى حفناوي، الذي يعاني من وعكة صحية شديدة، يمكث على إثرها بأحد المستشفيات.

ودونت "رانيا" عبر حسابها الشخصي، على موقع التغريدات القصيرة، قائلة: "اللهم اشفيه وخفف عنه، مصطفى حفناوي محتاج دعوة كل شخص فيكم دلوقتي، لا تنسوه بالدعاء وبإذن الله يقوم بالسلامة لأهله".

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تعرض الإنفلونسر مصطفى حفناوي لوعكة صحية

وكشف الإنفلونسر عمرو راضي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن تعرض مصطفى حفناوي لوعكة صحية، شارحًا تفاصيلها، مطالبًا متابعيه بالدعاء له، قائلًا "هو تعب امبارح وجمبه كان واجعه جدا، رُحنا الطوارئ خد حاجات مُسكنه والوجع خف واطمنا.. وهزرنا عادي وروحنا تاني يوم".

وأشار عمرو راضي خلال منشوره، "تِعب تاني الصبح رُحنا المستشفى وهو كان سايق عادي.. اتحجز عشان يعمل أشعة السبغة، قبل الأشعة رجّع وفجأه بدأ يغيب عن الوعي.. اتعمله أشعة على المخ.. طلع جلطة في المخ".

واختتم الإنفلونسر، مطالبًا متابعيه ومتابعي صديقه بالدعاء له خلال محنته، قائلًا: "أرجوكم رجاء خاص من كل اللي يعرفوني واللي ميعرفونيش.. ادعوا لحفناوي عشان هو محتاج دعواتكم، ولو تكرمتم اعملوا شير وخلوا الناس تدعيله، عشان خاطري، ادعوله.. يارب".