7 فوائد لا تتوقعها للتين الشوكي.. منها تقوية المناعة



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تظهر فاكهة التين الشوكي في الأسواق خلال الفترة الحالية، وعلى الرغم من مذاقها المحبب للكثيرين إلا أنه يشيع عنها أنها تسبب الإمساك بسبب كثرة بذورها التي يتم تناولها.

وقدم موقع organicfacts الطبي الأمريكي، 8 فوائد للتين الشوكي من بينها أنه يقي من الإمساك بعكس ما هو شائع عنه، فضلا عن أن ثمرة واحدة منه تحتوي على أكثر من ثلث احتياجات الجسم اليومية بأكمله من فيتامين سي، وفق ما ذكر موقع "سبونتيك".

1 يرفع المناعة إذ يحتوي التين الشوكي على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات، تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي وحمايته من الأمراض.

2- يقوي العظام والأسنان بما يحتوي من نسب كالسيوم تقي من مرض هشاشة العظام.

3- يقي من حدوث الإمساك والانتفاخ بما يحتويه من نسبة أليفاف عالية وماء تسهل مرور فضلات الطعام من القنوات الهضمية.

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4- يساعد على تعزيز صحة القلب يحتوى على بعض الخصائص التي تعمل على الوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة.

5- تبين لباحثي جامعة أريزونا أن التين الشوكي يحتوي على مواد محاربة للأورام السرطانية.

6- يحمي من أعراض شيخوخة البشرة بما يحتوية من مواد مضادة للأكسدة.

7- يساعد على خفض الوزن بما يحتويه من ألياف تسهم في الشعور بالشبع ما يقلل نسبة السعرات الحرارية الداخلة للجسم.

8- يسهم التين الشوكي في تقليل التهابات الجسم خصاة في حالات مثل التهاب المفاصل أو إجهاد العضلات.