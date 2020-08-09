تبادل الغزل بين أحمد زاهر وزوجته عبر "إنسجرام"

علاقات و مجتمع

شاركت هدى عبدالحليم، زوجة الفنان أحمد زاهر، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها برفقته وتبادلا عبارات الغزل.

وقالت هدى خلال تعليقها على الصورة، "عمودي الفقري، بحبك يا رجلي".

Advertisements

تغزل الفنان أحمد زاهر في زوجته، ردًا على تعليقها، قائلًا "لا مش أكثر مني بقى، بحبك يا كل حاجة حلوة في حياتي".

لقيت الصورة التي شاركتها زوجة الفنان استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت ما يقرب من 15 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، "يا سيدي يا سيدي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ربي يحفظكم، ربنا يخليكم لبعض ويبعد عنكم العين، الحلوين، أنتم أكثر عائلة محترمة في الوسط الفني، أنتم قرايب يعني شبه بعض جدا ما شاء الله".

قصة حب وزواج أحمد زاهر وهدى عبدالحليم

التقى بها في أحد العروض الخاصة، وتعرف عليها وجمعتهم قصة حب كبيرة، قررا الزواج بعدها، على الرغم من كونها كانت لا تزال في الجامعة، ولم تكتمل شقة الزوجية الإ أنهما تزوجا في منزل والدته، هكذا كانت بداية حب وزواج الفنان أحمد زاهر وزوجته هدى عبدالحليم، خلال عام 2003.

"اتربيت على إيده، أنا اتجوزت وأنا 19 سنة، عودني أنا في بيتي إيه وبراه إيه، طالما ماشي بما يرضي الله، خلاص، هو الراجل اللي بيديها الثقة، وبيخليها واثقة في نفسها قبل ما تكون واثقة فيه"، هكذا روت هدى عبدالحليم، خلال استضافتها هي وزوجها، في برنامج "ثلاثة في واحد"، والتي تقدمه الفنان شيماء سيف، قصة زواجها من الفنان أحمد زاهر.

لم يترك الفنان مناسبة حتى وتحدث عن زوجته وحبه لها، حيث قال في أحد البرامج، أن زوجته تحملت منه ما لم يتحمله بشر، وخاصة في فترة مرضه وازدياد وزنه وعزوف المنتجين عنه.

أحمد زاهر عن زوجته: أجدع سيدة في العالم

وعبر عن حبه لها بقوله: أنقذتني من شعور الاكتئاب، ونجحت في جعلي أتخطى هذه الأزمة. فقد كان من السهل عليها ترك المنزل والعودة إلى منزل والدها، لكنها رفضت وأصرّت على أن تبقى بجانبي وتدعمني وتساندني في محنتي، رغم المشاكل المادية والصحية والنفسية التي كانت تواجهني، وطوال فترة مرضي عرفت جيدا مدى حبها وإخلاصها لي، وتأكدت من أنني متزوج من أجدع سيدة في العالم.