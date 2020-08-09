بسنت نور الدين: بتعرض للمعاكسات والتحرش رغم الحجاب

علاقات و مجتمع
تحدثت اليوتيوبر بسنت نور الدين، عن الحجاب، وذلك عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، مشيرة لأهمية الحجاب، وظاهرة تخلي الفتيات عنه.
ودونت "نور الدين": "الحجاب مش طاعة سهلة خالص زي ما ناس كتير فاكرة، وبتستغرب لما تلاقي محجبات قلعوا الحجاب".
وتابعت: "ربنا خلق البنات كده بيحبوا الزينة ويبقى شكلهم حلو لنفسهم، ومش شرط خالص علشان يلفتوا نظر الولاد".
مستطردة: "جبت قريب فستان شكله يجنن بس لما جيت ألبسه بالطرحة بقى شكله سيئ جدا، فملبستوش، وبقيت كل شوية أقوم ألبسه في البيت وأفرح بشكلي فيه وأقول في بالي ده أنا لو مش محجبة كنت لبست حاجات حلوة كتير".
ونصحت "بسنت" الفتيات بالتمسك بحجابهن، قائلة: "تمسكي بالحجاب، الحقيقة مش أخلاق عالية مني ولا حاجة، ده فضل ورحمة من ربنا بدعيه مايحرمنيش منهم.. الحمد لله إني كمان كنت محظوظة في أهلي إنهم علموني إن الحجاب طاعة لربنا، مش حوار يحميني من المعاكسات والتحرشات، لأني بتعرض له بردو مع الحجاب، وكان زمانى مع أول معاكسة قلعته وقولت ماهو مالهوش لازمة أهو".
مختتمة: "محدش يتعالى على حد بطاعته لربنا.. كلنا أي كلام لولا تثبيت ربنا.. ادعو ربنا دائما بالثبات".
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