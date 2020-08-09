علاقات و مجتمع
احتفلت الفنانة روجينا، بعيد ميلاد ابنتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، من خلال نشر عدد من الصور التي تجمع بينها وبين أفراد عائلتها.
ووجهت الفنانة رسالة لابنتها، قالت خلالها، "كل سنة وأنت عمري يا عمري، كل سنة وأنت بنتي وسندي وحتة من قلبي وأول فرحتي وأهم وأعظم إنجازات حياتي هفضل فخورة بيكي وراضية عنك وبدعيلك من قلبي لآخر يوم في عمري".
وكان تفاعل الجمهور مع دور الفنانة روجينا، على دورها خلال مسلسل "البرنس"، الذي تشارك به خلال السباق الرمضاني، لعام 2020، وتقوم خلاله بدور "فدوى"، ما جعلهم يصفونها بـ "كورونا الشاشة".
وعلقت الفنانة روجينا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، على لقبها الجديد، "كورونا الشاشة، هي فدوى مرعبة كده، ده أنا بيستضعفوني.. أنت غلطت ياعمري (بصوت فدوى)".
كانت هذه تفاصيل خبر روجينا تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وتوجه رسالة لها: أهم إنجازات حياتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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