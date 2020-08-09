الامارات | تمارين بسيطة في المنزل تحمي من تجلط الدم

شكرا لقرائتكم خبر عن تمارين بسيطة في المنزل تحمي من تجلط الدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الرابطة الاتحادية الألمانية للمعلومات الصحية وحماية المستهلك أنه مع تفشي فيروس كورونا المستجد، قد يتعرض البعض - خصوصاً الذين يعملون من البيت - لخطر الإصابة بجلطات الدم بسبب قلة الحركة، مؤكدة أن التمارين البسيطة لها تأثيرات وقائية من هذه الإصابات.

وأوضحت الرابطة الألمانية أن الاستلقاء أو الجلوس لفترات طويلة يجعل الدم يتدفق ببطء في الأوردة، وهو ما يزيد من الميل إلى التجلط، ولذلك فإنه من المهم الوقوف أو إجراء بعض التمارين الرياضية البسيطة بصورة منتظمة، خاصة عند الجلوس على المكتب لفترات طويلة.

ويمكن إجراء بعض تمارين الإطالة أو المشي لبضع خطوات أو القيام بحركات القرفصاء من وقت إلى آخر.

وعند استعمال أداة فوت روكر Foot rocker فيجب على الموظف الذي يعمل من المنزل بشكل خاص الجلوس على المقعد مع الاحتفاظ بالظهر في وضع مستقيم، ويجب أن يشكل الساق والفخذ زاوية قائمة، وبعد ذلك يتم شد الكعبين لأعلى، بينما تظل أصابع القدمين على الأرض، وبعد ذلك يتم إرخاء الوضع والضغط بالكعبين على الأرض، ويكرر هذا التمرين بسرعة حتى 10 مرات.

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وغالباً ما تتعرض الأوعية الدموية لتجلط الدم في الساق، ومن ضمن عوامل الخطورة وجود عملية جراحية سابقة، كما تزيد الالتهابات والدوالي ومشاكل الكلى من مخاطر التعرض لتجلط الدم.

وتنصح الرابطة الألمانية بضرورة استشارة الطبيب المختص بمجرد وجود أحد عوامل الخطورة أو أكثر.

وتظهر أعراض تجلط الدم في أوردة الساق من خلال الشعور بألم حاد في ربلة الساق عند الوقوف، ومن الأعراض الأخرى تورم الجلد وتغير لونه، وقد لا تظهر هذه الأعراض مع بعضها، ولذلك يتعين استشارة الطبيب المختص على الفور.

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