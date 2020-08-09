حبه الأول وانتهى بعد أسبوع زواج.. لقطات من حياة ثريا حلمي وإسماعيل ياسين

علاقات و مجتمع

برعت في المونولوج والرقص والتمثيل، نشأت في عائلة فنية، تعتبر أشهر فنانة مصرية قدمت فن المونولوج في مصر والعالم العربي، وتخصصت في أدائه إلاّ أن هذا لم يمنعها من ممارسة كل ألوان الفن والموسيقى والرقص والتمثيل، أحبت إسماعيل ياسين وتعلقت به، فكانا يردان على بعضهم البعض ويتغزلان بالمونولجات، هى الفنانة ثريا حلمي.

ويتزامن اليوم 9 أغسطس، ذكرى وفاة الفنانة ثريا حلمي، الـ26، ويُقدم "هُن" لقطات من حياتها مع الفنان الراحل إسماعيل ياسين، خلال السطور التالية.

العديد من الأعمال المشتركة، جمعت بين الفنانة ثريا حلمي والفنان إسماعيل ياسين، كوَّنا ثنائيًا عرفه الكثيرون، غنى لها إسماعيل مونولوجًا في عيد ميلادها، باسم "عيد ميلاد سعيد"، يهنئها من خلاله، لترد عليه بمونولوج تتغزل في صفاته.

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كانت ثريا تحتل الحُب الأول في حياة إسماعيل، قبل زواجه من سعاد وجدي، ولكن فرَّقتهما في بداية الأمر، القوانين الخاصة بالفرقة، بعدم السماح لأي اثنين من أعضائها بالزواج من بعضهما البعض، حفاظا على الانضباط.

وبعد انفصاله عن سعاد، عاد من جديد ليفكر في الارتباط بحبيبته الأولى، وبالفعل تزوجها، ولكن انفصل عنها بعد أسبوع فقط، بسبب تصرفاتها التي لم يرضَ عنها.